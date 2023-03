Hrad a dva zámky na Frýdecko-Místecku pomalu a jistě finišují s přípravami na letošní návštěvnickou sezonu. Hukvaldy, Frýdek i Paskov v ní zatím zachovají stávající ceny vstupného pro malé i velké a z novinek avizují zejména různé akce pro veřejnost a výstavy.

Hrad Hukvaldy. | Foto: se svolením www.ic-hukvaldy.cz

Hrad z 13. století na Hukvaldech podle zprávy kastelánky Barbory Hrabovské otevírá v sobotu 29. dubna. „A to v duchu středověku a vy u toho můžete být taky. Po zimním uzavření budeme mít bohatý doprovodný program.“ Brány vpustí první návštěvníky od 10 hodin dopoledne a ve 13 hodin vyjde slavnostní průvod rovnou na turnaj rytířů. Chybět nemá zapálení hradní vatry a symbolické předávání klíčů od této památky. Objeví se kouzelná čarodějnická kuchyně či dobové soutěže pro děti.

„Z novinek si dovolíme upozornit workshopy pro děti z mateřských a základních škol a na komentované prohlídky s průvodcem. Dále chystáme nové výstavy,“ pokračuje kastelánka z Hukvald. Kde se například chystají expozice Smrk (o známé beskydské hoře) nebo Dobývání hradu (seznámení se zbraněmi a technikami obléhání). Za zmínku určitě stojí nocování na třetí největší zřícenině hradu v tuzemsku.

Ostrava, Frýdek-Místek, Karviná. S prezidentem Pavlem přijede i první dáma

„Proběhne v pěti termínech v červenci a srpnu, ovšem místa je zapotřebí si zamluvit předem. Akce se koná při rezervaci minimálně dvaceti návštěvníků, ale maximální kapacita je padesát lidí,“ konstatuje kastelánka. Účastníky podle ní čeká dobrodružství v historickém hradním jádru obklopeném tmou, originalita zážitku, pozorování západu i východu slunce a přírodních úkazů z výhledu na hradbách … a třeba opékání špekáčků.

Zámek bude mít i park po revitalizaci

Podle aktuální nabídky to vypadá, že se v Muzeu Beskyd v zámku ve Frýdku se akcemi roztrhl pytel. „S příchodem jara jsme otevřeli výstavu z našich sbírek s názvem Renesanční člověk Ferdiš Duša. V letošním roce si připomeneme totiž dvě významná výročí tohoto malíře, grafika, ilustrátora i keramika, „muže s beraní hlavou“, jenž se narodil 13. ledna roku 1888 ve Frýdlantu nad Ostravicí a zemřel 1. prosince 1958 tamtéž,“ popisuje náměstkyně ředitele Dominika Řeháková.

Slavný Sherlock Holmes v Karviné. Zámek Fryštát s ním zahájí hlavní sezonu

Z nadcházejícího období zmiňuje: Noc s Andersenem v pátek 31. března od 20 hodin, Velikonoční jarmark v neděli 2. dubna v čase od 9 do 16 hodin, Velikonoční neděli 9 dubna (vystoupením také v Rytířském sále), Vítání ptačího zpěvu v sobotu 29. dubna (může nicméně podle počasí dojít ke změně termínu) a Mezinárodní den muzeí ve čtvrtek 18. května (vstup zdarma, kostýmové prohlídky).

„Po dokončení prací na konci dubna naše návštěvníky přivítá nový krásný park po revitalizaci,“ zakončuje náměstkyně ředitele Zámku Frýdek.

Mylord, historický kočár novou atrakcí

Svým způsobem novou atrakci jako takovou mají pro tuto sezonu na raně barokním zámku v Paskově přebudovaném v XVII. století ze zemanské tvrze. „Obohatil ho vzácný exponát v podobě kočáru z přelomu devatenáctého a dvacátého století typu Mylord, který je mimoto plně pojízdný. Torzo bylo pořízeno přes inzerát, prostředky na rekonstrukci jsme získali z kraje a k obnově přispěla zručnost a um restauratérů, otce a syna Josefa a Radka Čambalových“ uvádí mluvčí města Jolana Filipová.

VIDEO: Hlas Davida Stypky opět zní. Přátelé dokončili jeho píseň Nebreč

S kočárem ve vestibulu otevře paskovský zámek pro veřejnost ve čtvrtek 11. května. „Kdy rovněž proběhne vernisáž výstavy Lidová písnička očima dětí od spolku Po sousedku. Bude to nesoutěžní přehlídka výtvarných prací dětí od čtyř do patnácti let,“ informuje Filipová. Připravuje se podle ní také oslava deseti let od toho, co město Paskov zámek odkoupilo od státu a k tomu i další výstava ke čtyřiceti letům zdejší mateřské školy. V zámeckém parku jsou obnoveny sochy lva i řeckých bohyň, rekonstrukcí prochází kaple a předzámčí se buduje denní charitní stacionář pro seniory.