Sebevědomé jméno dokonale prověřil čas a Hotel Imperial je nedílnou součástí života Ostravanů již více než 115 let. Navzdory věku je však duchem stále mladík.

Od července 2014 patří do portfolia společnosti CPI Hotels, a.s., jedné z největších hotelových skupin v České republice, jejíž hotely naleznete v šesti evropských zemích a 15 destinacích. Vstupu silného partnera také odpovídají investice, které v hotelu proběhly během uplynulých pěti let a nadále probíhají. Hotel tak dýchá velice příjemnou atmosférou ve všech svých prostorech.

„Došlo k celkové rekonstrukci tří hotelových pater, během které jsme rozšířili nabídku o rodinné pokoje a v současné době nabízíme ubytování ve 156 pokojích. Máme 52 jednolůžkových a 104 dvoulůžkových, jejichž vybavení plně odpovídá čtyřhvězdičkovému standardu,“ říká ředitel hotelu Michael Seifert.

„Modernizací prošlo také kongresové centrum hotelu, jeho technické vybavení tak splňuje náročné požadavky na organizaci těch nejdůležitějších akcí, adekvátní zázemí jsme schopni poskytnout až 300 účastníkům,“ pokračuje Michal Seifert.

La Brasserie

Kromě ubytování nabízí Hotel Imperial svým hostům také stravování v jedné z nejlepších ostravských restaurací – La Brasserie. Tým zkušených kuchařů uspokojí i ta nejnáročnější přání hostů.

„V průběhu prázdnin prošla restaurace celkovou rekonstrukcí a v září letošního roku jsme ji otevřeli ve zbrusu novém designu. Uvědomujeme si, že na naše vyhlášené speciality chodí už několikátá generace Ostravanů. Nová restaurace proto ctí tradici tohoto místa, zároveň však kopíruje nejnovější gastronomické trendy,“ vysvětluje Michael Seifert.

Každý den se zde podává vynikající bufetová snídaně, v poledne nechybí velmi oblíbené business lunche včetně odlehčeného vital menu, během celého dne se servíruje skvělá káva a široký sortiment dezertů i teplých moučníků. „Samozřejmě nesmím zapomenout na oblíbený nedělní brunch, který se stal v mnoho rodinách tradičním místem setkání ať už při rodinných oslavách či jen tak s přáteli a blízkými.“

Kromě ubytování a vynikajících služeb ve čtyřhvězdičkovém Hotelu Imperial, umístěném přímo v centru Ostravy, má host jedinečnou příležitost navštívit celorepublikově známou Stodolní ulici či zhlédnout unikátní technické památky, kterými je Ostrava proslavená. Milovníci golfu jistě přivítají možnost zahrát si golf na pěti různých hřištích rozdílné náročnosti, které nejsou vzdáleny dále než 30 minut autem od hotelu.

Okolí impozantního Imperial Hotelu Ostrava prostě nabízí jak zázemí kulturní a společenské, tak sportovní či relaxační.