„Zvládáme to,“ konstatuje lékařka působící ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) v Porubě jako zástupkyně přednosty na infekční klinice. Tedy pracovišti „první linie“, kde v čase nouzového stavu navyšují počty lůžek i sil – pomáhá tady střední zdravotnický personál a lékaři z dalších oddělení.

„Stoprocentně u nás funguje izolační režim, osvědčují se ochranné pomůcky. Žádný z kolegů se nenakazil, nemáme ani jediný přenos z pacienta na pacienta,“ říká MUDr. Petroušová. Na infekčním ale i po obnovení obvyklého provozu FNO přistupují k novým „příjmům“ tak, aby vyloučili případné ohrožení.

„S klesajícím počtem korona-pozitivních pacientů spotřebováváme méně kompletních ochranných setů, takzvaných skafandrů. Ale my budeme asi těmi posledními, kdo je odloží,“ uvádí lékařka pracující v týmu, který se aktuálně stará o osm hospitalizovaných s čínskou nákazou. Včetně jednoho horníka.

„Jsou na samostatném patře ve stavebně oddělených prostorách,“ podotýká zástupkyně přednosty infekční kliniky. Na té ostatně tráví už třetí měsíc důchodkyně z jednoho ostravského domova seniorů – vrátit se nazpět nemůže, jelikož ji testy na koronavirus vycházejí stále pozitivní. Je možná přenašečka…

„Děti s koronou jsme u nás neměli. Ale vím o případu, kdy se stal v dítěti úraz a při příjmu se zjistilo, že je pozitivní, stejně jako rodiče,“ pokračuje lékařka. Popisuje taktéž ztrátu čichu a chuti u některých hospitalizovaných, většině se tyto smysly vrací. Čínské nákaze ale ve FNO podléhá jednadvacet lidí.

„Vypadá to, že infekce ustupuje, nejvypjatější doba je, doufám, za námi,“ poznamenává MUDr. Petroušová. Krizové situace při boji s koronavirem podle ní personál spojují a utužují se vztahy s kolegy odjinud. Tito pomocníci jsou už na původních pracovištích, infekční má zpět svých pětapadesát lůžek.

„Vyzkoušeli jsme u pěti pacientů japonský lék Avigan. Sice je to na vyhodnocení efektu málo, ale zdá se, že zkracuje dobu vylučování viru,“ míní MUDr. Petroušová. V souvislosti se zvěstmi o nové vlně COVID-19 zmiňuje očkování proti chřipce (jež má stejné příznaky), což má pomoci odhalování nákazy.

„Jestli přijde druhá vlna koronaviru, to se vůbec nedá říci. Bylo by to jako věštění z koule,“ uzavírá zástupkyně přednosty infekčního.