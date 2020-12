Včasné odhalení nákazy podle něj pomůže zpomalit šíření koronaviru mezi populací. Plošné testování začíná zítra, tedy 16. 12., je bezplatné a zájemci se mohou objednat na konkrétní odběrové místo a čas.

„Prosím, nechte se otestovat. Je to skvělý způsob, jak Vy sami můžete účinně bojovat proti koronaviru. Jedině odhalenou nákazu lze zastavit. Spousta lidí, kteří v sobě koronavirus nosí, to netuší a nevědomky infikuje své okolí. Jít na test považuji za zodpovědné a rozumné. Někteří lidé se obávají pozitivního výsledku a následné karantény, proto jsou rozhodnutí, že k odběru nepůjdou. Je to jejich svobodná volba, ale já ji považuji za krátkozrakou. Každý si přejeme, aby to otravné covidové období co nejdříve skončilo. Plošné testování je nástroj, jak toho můžeme společně dosáhnout,“ vyzval k účasti na testování hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že v regionu mají občané k dispozici zatím 18 odběrových míst, do projektu se mohou zapojit i praktici či ambulantní specialisté.

Opět se na začátku pracovního týdne ukazuje očekávaný nárůst počtu nakažených i zvýšení indexu rizika na hodnotu 76. Vzhledem k nárůstu počtu hospitalizovaných včera rozhodl krizový štáb MSK o navýšení kapacit lůžek C19+ ve všech nemocnicích minimálně na 25%. pic.twitter.com/7ZMiBNDCat — Ivo Vondrak (@ivondrak) December 15, 2020

Rezervace termínu

Lékaři, kteří budou ve svých ordinacích svým pacientům provádět testy, se postupně registrují na stránkách www.lekaripomahajicesku.cz.

„Lidé se mohou k testu objednat na přesný termín, a to přes stránky centrálně spravované Ministerstvem zdravotnictví ČR. Systém objednávání je velmi snadný a intuitivní, nabízí dostupná odběrová místa daného regionu, takže si zájemci o testování jednoduše zarezervují termín, který jim vyhovuje a je ještě volný,“ vysvětlil hejtman kraje Ivo Vondrák a upřesnil odkaz pro objednávání: www.crs.uzis.cz.

Plošné testování začíná 16. prosince a potrvá až do 15. ledna., hrazeno je z veřejného zdravotního pojištění. Občané s sebou potřebují občanský průkaz a kartičku pojištěnce.

„Lidé se mohou zdarma nechat testovat opakovaně, k odběru mohou chodit jednou za pět dní. Je to určitě výhodné pro ty, kteří docházejí za svými blízkými do sociálního zařízení nebo se chystají vycestovat. Každý obdrží potvrzení o výsledku provedeného testu, které je platné dva dny od jeho vydání,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Antigenní testy

Antigenní testy jsou prováděny výtěrem z nosohltanu, na jejich výsledek si lidé počkají na vyhrazeném místě zhruba dvacet minut. U bezpříznakových testovaných, kterým antigenní

test vyjde pozitivně, okamžitě následuje PCR test. Pozitivní výsledek antigenního testu u lidí s příznaky onemocnění je považován za potvrzenou nákazu.

Plošného testování se mohou zúčastnit občané České republiky, kteří mají veřejné zdravotní pojištění. Vyšetření se nedělá u lidí, kteří v posledních 90 dnech COVID-19 prodělali a byli v nařízené izolaci. Bezplatný odběr se neprovádí u těch, kteří již antigenní nebo PCR test v posledních pěti dnech absolvovali.