FOTOGALERIE/ Plesová sezona 2019 je tu! Jak se na ni připravit, co si obléknout, jak se upravit a další? Redaktor Deníku oslovil několik módních expertů napříč obory a zde jsou některé jejich rady i varování. Buďte in, ciťte se dobře a své plesy si užijte s plnou grácií!

Ona: Vždyť tento večer jste za princeznu!

Romance v modrém. Také tak by mohly vypadat letošní plesy pro slečny a dámy. Veškeré odstíny modré budou jedním z trendů sezony, plesové róby nevyjímaje. Módní barevné spektrum je ale samozřejmě mnohem širší a módní experti dále radí: výsledný outfit nesmí být přeplácaný!

„Výrazné šaty s výrazným střihem společně s výraznou kabelkou, výraznými šperky a obuví je jasná cesta do módního pekla,“ říká úvodem známý ostravský stylista Luděk Šmehlík z agentury Fa Fashionable.

Jak tedy na to, abyste si ples užila a zároveň byl váš outfit hezký a in? Začněme u vlasů.

ÚČES

„Letos sázíme na hravost. Zapomeňme na přísné účesy barokního stylu, kde pevně drží každý vlas. Samozřejmě i letošní účes bude dokonalý, ale výsledný look může působit lehce nedbale, kdy sem tam „vystrkuje růžky“ rozpustilá kadeř,“ popisuje kadeřnice Vladislava Schilderová z olomouckého studia Verto.

Co je naopak momentálně mimo trend? „Čelenky, fascinátory, síťované aplikace,“ připojuje se módní stylista.

LÍČENÍ

Účes máme, teď se správně nalíčit. „Rozjasňujeme tváře i okolí rtů, které tak dá vyniknout jejich konturám,“ bere si slovo úspěšná havířovská vizážistka Michaela Bernatíková.

Jedním dechem dodává: „Stále platí zlaté pravidlo: buď oči, nebo rty, tedy pokud zvýrazníte oči, už nedávejte moc výrazné rty. Vévodí upravené obočí, které dodává tvar celému obličeji, jen jde více do popředí přirozené vykreslení chloupků než celistvá kontura.“

ŠATY

Dokonale upravená dáma sahá do šatní skříně. Které budou ty pravé? Už jsme zmínili trend modré.

„Na vrcholu popularity se již dlouho drží také pudrové odstíny, například barva broskve. Pro odvážnější doporučuji sytou tmavě fialovou, smaragdově zelenou či bordó,“ pokračuje stylista Luděk Šmehlík.

Další doplňky? Letos můžeme pomýšlet například na krajku. „Ať už jako závoj na sukni nebo aplikaci v horní části šatů přes dekolt a ramena. Trendy budou i třpytivé materiály s 3D aplikacemi, jako velké vyšívané květy nebo kamínky a flitry,“ říká Luděk Šmehlík.

Zapínáme šaty a přichází chvíle pro poslední doplňky. Zdánlivé maličkosti, které ale mohou hrát velkou roli. Tedy? „Méně je někdy mnohem více. Elegantní psaníčko v neutrální barvě, elegantní lodičky, tím nikdy nic nezkazíme. A dále se pak striktně řídíme dress codem daného plesu, který sám o sobě mnohdy určuje styl,“ zní další rada předního českého stylisty.

LODIČKY

Obuv jsme již lehce zmínili, ale tento prvek si zaslouží více prostoru. Nevhodné botky mohou celý ples pokazit, což jistě ví nejen každá Popelka. „Vždyť tento večer jste za princeznu. Každý váš krok by měl působit sebevědomě, jistě a elegantně. Nejvhodnější a nejklasičtější vždy budou uzavřené lodičky. Dbejte také na pohodlí a ideální výšku podpatku. Pokud nechodíte v podpatcích pravidelně, raději zvolte kitten heel podpatek je stabilnější, nižší, ale pořád opticky protahuje celou siluetu a dodává punc elegance, “ podotýká Luděk Šmehlík.

A jeho tipy na závěr? In a velmi trendy jsou velké mašle přes pas, které také dokážou částečně maskovat případné nedostatky postavy, a naopak zdůrazní její přednosti. Naopak out jsou dnes okázalé, honosné a lesklé saténové róby.

On: Úkolem mužů je ladit se svou dámou!

Ladit se svou partnerkou. Ano, pánové, také to je na plesech jedna z našich úloh. A dál? Takže začněme seshora.

ÚČES

Pánský účes na ples nebývá až tak speciální záležitostí jako u dam. V podstatě volíme to, v čem se cítíme dobře, podobné je to také u úpravy vousů.

„Obecně se celkový vývoj pánského účesu dnes již tolik nemění, před pár lety se nám vrátila stará dobrá klasika vln a pompaduru. Zkracovat se opět začaly vousy, plnovous dnes spíše střídá upravené strniště,“ popisuje úvodem barber Dalibor Strouhal z ostravského pánského kadeřnictví a holičství Dream Men. Nejčastější chyby a na co si dávat pozor? „Největší chybu dělají pánové při volbě stylingu, kdy zvolí špatnou fixaci a účes je po hodině tančení takříkajíc v trapu. A pozor, rozhodně si musíme dávat pozor na přerůstající obočí a knír,“ pokračuje odborník na pánské vlasy a vousy.

Účes máme, obočí, chloupky v nose a uších i případný knír, vše vyřešeno. Jdeme se oblékat. Košile?

ŠATY

„Vyvaroval bych se barevných a vzorovaných košilí, na ples bych volil jednoduchou bílou s širokým, žraločím límcem,“ bere si slovo módní stylista Luděk Šmehlík a pokračuje dalším klasickým prvkem, tedy kravatou. Letošní trendy?

„Šíře kravaty se volí podle límce košile, střihu obleku a postavy muže. Klasické, široké kravaty ponechejte ve svém šatníku momentálně nejsou v módě- a volte kravaty o šířce maximálně sedm osm centimetrů.“

Fešák? Aby ne! A jde se do obleku.

„V plesové sezoně 2019 jsou všeobecně trendy tmavší odstíny barev pomineme-li černou, tak modrý až modročerný, ocelově šedý, antracitový nebo velmi tmavá bordó. Materiál spíše matný než výrazně lesklý. Střihy užší a kratší. Ale pozor, rozhodně ne tak vypasované a krátké, jako určuje trend u obleků na denní či kancelářské nošení. Večerní oblek by měl také splňovat normy dané dress codem dané akce,“ podotýká dále módní expert.

OBUV

U pánské společenské obuvi se pak trend příliš nemění. „Perforované oxfordky v tmavé barvě jsou sázkou na jistotu. Obuv by měla být do protáhlé kulaté špičky, hranaté střihy již delší dobu nejsou trendy. Kůže hladká, lesklá, ne však lakovaná,“ dodává Luděk Šmehlík, který závěrem přidává i pár rad, čemu by se pánové měli naopak rozhodně vyhnout.

„Muži trpí například nešvarem pořizovat si oblek o jednu až dvě velikosti větší, protože pak mají pocit většího pohodlí. Vizuálně si tím ale velmi škodí. Velmi často také narážím na chybně zvolené ponožky, krátké a ve špatné barvě, nebo nedostatečně očištěnou obuv což považuji za veliké faux pas. Za malé faux pas považuji v momentální době tříknoflíkové sako s nízkým průstřihem rovného střihu a příliš širokými a dlouhými nohavicemi kalhot.“