BYSTŘIČKA

První písemná zmínka o obci: 1647

Počet obyvatel: 1020

Bystřička se poprvé připomíná roku 1647, kdy byla založena vsetínským pánem Mikulášem Pázmánym. Do poloviny minulého století byla Bystřička charakteristickou zemědělskou obcí. Později se rozšířily některé druhy domácí výroby, typické pro Valašsko: výroba křiváků (kapesních nožů) a dřevěného zemědělského nářadí. Roku 1883 zde byla zřízena samostatná škola. V letech 1908 – 1912 pak vybudována také údolní přehrada. (Zdroj: www.bystricka.cz)

Nové autobusové a vlakové nádraží

Cestující mohou nově využívat zastřešená nástupiště, na kterých jsou chránění před nepřízní počasí, informaci o spojích nyní vyčtou z moderní elektronické tabule.

U školy plánují nové hřiště, pokud budou dotace

Nové víceúčelové hřiště by mohlo do budoucna vzniknout u budovy základní školy v Bystřičce. Podle starosty vesnice však bude velmi záležet na možnosti získat na stavbu dotace a také případná výše nutné spoluúčasti z obecní pokladny. Současná koronavirová krize totiž příliš prostoru na „velké rozhazování“ nedává.

Nové hřiště by v budoucnu využívali žáci školy a také děti, které sem přes léto jezdívají na příměstské tábory. „Míváme tady vždy dva turnusy – červencový a srpnový. Tábory se konají ve spolupráci se vsetínských Střediskem volného času Alcedo. Tato spolupráce funguje velmi dobře,“ pochválil starosta Bystřičky Zbyněk Fojtíček.

OTÁZKA PRO STAROSTU

Starosta Bystřičky na Vsetínsku Zbyněk Fojtíček.Zdroj: Deník/Michal Burda Jak jste se v Bystřičce vypořádali s loňským nástupem epidemie koronaviru?

Starosta Bystřičky na Vsetínsku Zbyněk Fojtíček

Myslím, že můžu říct, že počátek epidemie jsme zvládli velmi dobře. Podařilo se nám zajistit třicet tisíc litrů dezinfekce, kterou jsme kromě vlastních lidí zásobovali také nemocnice ve Zlíně, Vsetíně či Kroměříži, meziříčskou firmu DEZA, dětské domovy a také domovy důchodců.

Místní se hromadně pustili do šití roušek, kterých vyrobili asi dva tisíce. Dobrovolní hasiči se zase v prvopočátku postarali o hlídky u pošty a u obchodu, aby sem lidé chodili organizovaně a v rozumném počtu.

Samozřejmě, dlouho trvající opatření se projevila v ekonomice a dopadla i na náš rozpočet. Museli jsme osekat investice, které jsme chtěli plánovat a připravovat. I přes kompenzaci od státu jsme za minulý rok skončili tři a půl milionu v mínusu.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI:

Jan Pelár (1844 – 1907), slavný valašský muzikant, klarinetista

Zdeněk Rous (1911 – 1939), letecký důstojník

Viktor Kollanda (1902 – 1944), důstojník československé armády, významný člen protektorátního odboje

Pavel Drda (*1958), akademický sochař, keramik

Přístroj, který dokáže zachránit lidský život

Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je určený k laické resuscitaci. Sám podle snímání srdce dokáže určit, zda je potřeba elektrického výboje nebo ne. To vše zajišťují dvě diody nalepené na tělo postiženého.

Úřad, zdravotní středisko i zbrojnici čeká demolice. Nahradí je nová stavba

Plánem na stavbu nové budovy obecního úřadu se zabývají v Bystřičce na Vsetínsku. Nahradí tu stávající, nové stavbě ustoupí také sousední hasičská zbrojnice či zdravotní středisko. Zatímco ordinace lékařů se přesunou do nové budovy, pro zbrojnici hledá vedení obce nové místo.

Do podoby původních plánů se výrazně promítla krize vyvolaná pandemií koronaviru. Původní projekt bylo kvůli jejím ekonomickým dopadům nutné zredukovat na třetinu. „Radíme se s architektem, připravujeme zadávací dokumentaci a návrh rozpočtu. Chceme se s novou stavbou vejít do padesáti milionů korun,“ přiblížil starosta Bystřičky Zbyněk Fojtíček. Kdy by se mohlo začít stavět, však ještě není jisté. Vše bude závislé na vhodných dotačních titulech.

Letní kino v Bystřičce promítá už téměř 60 let

Covid vyprázdnil kulturní kalendář, s létem se ale zatím počítá

Už rok trvající omezující opatření spojená s pandemií koronaviru také v Bystřičce výrazně zasáhla do plánů na kulturní vyžití. „Padly v podstatě všechny akce, které chtěl uspořádat Sokol, myslivci i hasiči. Stejně tak se neuskutečnilo setkání s přáteli z naší družební obce ze Slovenska,“ shrnul uplynulý rok starosta Bystřičky Zbyněk Fojtíček.

Ve výhledu na letošní léto je ale starosta prozatím optimistický. V polovině července má podle něj v místním letním kině vystoupit kapela Chinaski, v srpnu pak zpěvačka Anna K. „No a samozřejmě se těšíme na festival Starý dobrý western, který je pro nás vrcholem,“ netají Fojtíček. Country festival Starý dobrý western se na Bystřičce – přehradě koná tradičně vždy první víkend v srpnu.

S ODPADEM TO UMÍ

Jak naložit s nepotřebnými či vysloužilými elektrospotřebiči, dobře vědí obyvatelé Bystřičky na Vsetínsku. V loňském 10. ročníku soutěže Sbíráme nejlépe, kterou společně pořádají Zlínský kraj a organizace Asekol, získala vesnice první místo mezi obcemi do 1500 obyvatel.

TIP NA VÝLET

Vydejte se ke zřícenině hradu asi 6 kilometrů od Obecního úřadu v Bystřičce

Pokud milujete historii a zvláště tu opředenou legendami o templářích, pak své kroky směřujte ke zřícenině hradu Klenov, známého také jako Freundsberg. Nachází se asi šest kilometrů východně od obce Bystřička na nejvyšším skalním vrcholu Zámčisko na hřbetu Klenov ve stejnojmenné přírodní rezervaci. Má se za to, že jej roku 1308 přijal od templářského mistra Ekkona do nájmu Vok I. z Kravař. Pod kopcem se také nachází vodní nádrž Bystřička, kterou můžete před výstupem navštívit.

Deník na návštěvěZdroj: Deník