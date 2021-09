TIP NA VÝLET: Malebná krajina Halenkova Milovníci turistiky si v Halenkově přijdou na své. Katastr obce je totiž doslova protkán turisticky značenými trasami. Stačí si jen vybrat, kam se vydat. Jižně po modré se ze západního okraje Halenkova můžete vydat k nejvýše položenému místu katastru obce – Čerňanské Kyčeře, která svou nadmořskou výškou 885 metrů nabídne nádherné výhledy do krajiny. Na opačnou stranu, severně, po zelené turistické značce, kterou navíc lemuje i cyklostezka se dostanete k vrcholu hřebene Vsetínských vrchů – Vsackému Cábu, kde se nachází také turistická chata, která v roce 2018 oslavila již 90 let od svého otevření. Původně jako turistickou útulnu ji nechal v roce 1928 postavit vsetínský lékárník Karel Puszkailer.

Zajímavosti: Halenkov leží asi 15 kilometrů východně od Vsetína a protéká jím Vsetínská Bečva, oddělující Vsetínské vrchy a Javorníky. Obec založil v roce 1654 uherský šlechtic Jiří Illésházy, pocházející ze Žitného ostrova, který roku 1652 koupil vsetínské panství. Základem obce byl panský dvůr Helenovice, jenž byl pojmenován podle jediné dcery Jiřího Illésházyho, Heleny. V roce 1868 zde Michael Thonet založil továrnu na nábytek z ohýbaného dřeva, což přineslo obyvatelům nové pracovní příležitosti. V samotném srdci obce stojí kostel Povýšení sv. Kříže, který byl vybudován na konci 18. století. V centru obce se nachází moderní sportoviště s multifukčními hřišti a zábavnými atrakcemi pro děti. V roce 2021 na sportovišti vyroste nová jedinečná pumptracková dráha se skill centrem. Obec je pro svou strategickou polohu také vyhledávaná turisty i cyklisty. Z Halenkova se můžete vydat po dobře značených turistických trasách, pěšky nebo na kole, a v zimě na běžkách na hřeben Javorníků nebo hřeben Vsetínských vrchů. Halenkovem prochází také Cyklostezka Bečva vedoucí ze Vsetína do Velkých Karlovic. (Zdroj: halenkov.cz)

V Halenkově půjčují knihy už 138 let, mají nejlepší knihovnu v zemi

„Lze jej využít pro nejrůznější akce, například svatby či smuteční hostiny, což se vzhledem k poloze domu v blízkosti hřbitova a kostela i nabízí. Sál mohou využívat také místní spolky, pro které je to samozřejmě zdarma,“ dodává starosta Halenkova.

„Začátky nebyly jednoduché,“ přiznává Chromčák. Obzvlášť poté, co vloni provoz výrazně ovlivnila omezení spojená s epidemií koronaviru.

Poté, co dal před časem poslední nájemce Lidového domu výpověď a nového se nepodařilo nalézt, rozhodla se obce provozovat objekt sama jako restauraci a hotel.

Budova Lidového domu stojí v Halenkově od roku 1927 a právem patří mezi dominanty obce. Je první výraznou stavbou, jež padne do oka každému, kdo přijíždí do obce směrem od Vsetína.

Stavět se začne příští rok na jaře, letos už to nebylo možné kvůli současné vytíženosti stavebních firem.

Jedním z vydařených projektů, na který jsou v Halenkově patřičně hrdí, je sportovně zábavní park. Areál v sousedství místního fotbalového hřiště zbudovaný s využitím dotací za zhruba deset milionů korun funguje šest let a postupně se rozšiřuje o nové možnosti sportovního vyžití.

„Chystáme se zvýhodnit ty, kteří lépe třídí. Kdo hospodaří dobře, toho odměníme snížením poplatku za odpad,“ prozradil Radek Chromčák. K avizované úpravě poplatků má dojít v příštím roce poté, co vedení obce zhodnotí dosavadní fungování nového systému.

„Snažíme se, aby to obec do budoucna nestálo moc peněz. A také učíme lidi aby s odpady lépe hospodařili,“ říká starosta. Každá popelnice je nyní opatřená QR kódem a obec díky tomu sleduje, jak kdo dokáže množství odpadu regulovat. Systém uplynulý rok běžel ve zkušebním provozu.

K dalším nedávným novinkám, jež do této koncepce zapadají, patří nákup a rozdělení čtyř set kompostérů mezi místní obyvatele nebo také zavedení elektronického systému monitoringu odpadového hospodářství. Obec tím mimo jiné reaguje na změnu zákona, po níž se předpokládá výrazný růst poplatků za likvidaci komunálního odpadu.

„Využili jsme toho, že nám na bedrech zůstala jedna budova v dezolátním stavu. Hledali jsme cestu, jak ji využít a zároveň při její rekonstrukci dosáhnout na dotace. Zbudování re-use centra se nabízelo. Uvidíme, jak se to osvědčí,“ říká starosta Halenkova Radek Chromčák.

Čím žijí města, vesnice či vesničky, které obvykle jen projíždíme ? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? Seriál Deníku vás provede obcemi na Valašsku. Přiblížíme vám místní atrakce, nejžhavější témata i zajímavé osobnosti. Dnes se podíváme do Halenkova.

