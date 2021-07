/SERIÁL DENÍKU, FOTOGALERIE/ Alfa a omega lázeňského města západně od Ostravy je doprava. Ať už ta dálniční nebo vnitroměstská, byť spolu obojí do jisté nemalé míry souvisí. Není proto divu, že dopravní iniciativy mají v Klimkovicích prioritu. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1373, aktuálně zde žije cca 4500 obyvatel.

Je to přesně dva roky, co se v centru Klimkovic postavil kruhový objezd, a i přes covidem sníženou mobilitu si nyní v ne úplně tradičním lázeňském městě mohou říct, že těch šest a půl milionu stálo za to. Když se zavře dálniční tunel, je město coby jediná objízdná trasa lépe schopno absorbovat dříve likvidační nával automobilů.