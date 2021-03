Přestože část Bartovic sahá ještě dál, jako celek jsou Michálkovice nejvýchodnějším ostravským obvodem. Pro turisty z Karvinska jsou mnohdy prvním vizuálním kontaktem s Ostravou. Ostatně areál Dolu Michal s malebnou točnou trolejbusů, coby součástí Michalského náměstí, je tamním orientačním bodem. Michálkovice vizuálně tvoří jakési pomezí mezi čistě venkovskými ostravskými částmi na severu a jihu a městem jako takovým. Navzdory pouhým třem a půl tisíce obyvatel.

Důl Michal coby stěžejní turistický, orientační i vizuální prvek Michálkovic, nyní už přes čtyři měsíce zavřený kvůli epidemii, zná každý. A mnozí poklidným Michálkovicím přiznávají i další velký turistický pojem.

Ani tamní starosta netuší, čím to je. Snad tím, že část mimoostravských tam přijíždí právě přes Michálkovice. Možná tím, že kdysi tomu napovídalo i značení na trolejbusech. Zkrátka spousta turistů, ale i místních obyvatel má podvědomě zažito, že zoologickou zahradu mají Michálkovice, nikoliv Slezská Ostrava. Kilometr na mapě, který je od ní dělí, jako by se ztratil.

Připomíná to trochu kuriózní situaci, k níž došlo, když se nedávno v Nové Bělé otevíralo Integrované výjezdové centrum. To, jelikož podle sousedního největšího ostravského obvodu nese v názvu označení „Jih“, zmátlo i inaugurátory natolik, že namísto Lumíra Bahra, coby starosty Nové Bělé, ke slavnostnímu otevření přizvali Martina Bednáře. S rozpaky se posléze v Nové Bělé omlouvali.

Asociace téměř všech

Šimpanzům či slonům je asi jedno, na území koho žijí, a také starosta Michálkovic Martin Juroška to bere jen jako úsměvnou kuriozitu. „Skoro všichni si myslí, že je zoologická zahrada u nás. Když se v Ostravě řekne Michálkovice, u devadesáti devíti procent lidí je první asociací zoologická zahrada,“ přiznává Juroška s prostým a jasným „nechápu to.“

Michálkovice, které jsou jednou z nejmenších ostravských městských částí, přitom mají co nabídnout i „legálně“. Z části i proto, že na územně malé rozloze žije téměř tři a půl tisíce obyvatel, což je znatelně větší počet, než jakým se mohou pochlubit mnohé „roztahanější“ obvody.

Vedle zmíněného dolu Michal je to například festival MichalFest, který je znám široko daleko. Vloni, kdy na něj měla dorazit Ewa Farna, Mig 21 či chorvatská formace Karma, musel být zrušen, a nepříliš optimistické jsou též vyhlídky na letošní ročník.

Co má ale podle tamních obyvatel jasně daný směr, to je trend, jakým se Michálkovice vyvíjejí. Třeba i proto, že se jako první v Ostravě svého času staly bezdoplatkovou zónou na bydlení.

Kulturák jako kdysi!

Mezi investičními výdaji pro letošní rok má úřad vyčleněnou částku na modernizaci kulturního domu. V interiéru na rozdíl od mnoha jiných nepřipomíná typický komunistický sál, spíše dřívější dobu vždyť je to údajně nejstarší kulturní dům v Ostravě. I proto se počítá spíše s dílčími změnami a radnice k tomu chce využít nepříznivou dobu, kdy sál zeje prázdnotou.

„Počítáme s obměnou světelné techniky, s rozvody elektřiny, částečně chceme modernizovat také odvětrávání a vytápění,“ plánuje starosta. V příštích letech by pak Michálkovice svému kulturnímu domu rády vrátily jeho vnější háv. „Zvenčí dostane svou původní podobu. Vnitřek je hezký, avšak vnějšek ztratil své kouzlo,“ konstatuje Juroška.

STAROSTA O DALŠÍCH INVESTICÍCH

Také v centru Michálkovic radnice chystá významné úpravy. Které to jsou? Jaké budou náklady? Co ještě se v Michálkovicích chystá nového? Na tyto a další otázky Deníku odpovídá starosta Michálkovic Martin Juroška - CELÝ ROZHOVOR S PRVNÍM MUŽEM MICHÁLKOVIC NAJDETE ZDE.

Nové bydlení pro seniory

Ve fázi projektové přípravy je výstavba bytového domu pro seniory, který by měl stát v centru městské části na Michalském náměstí. U tamního parku by měl vyrůst při vjezdu ke stavebninám Galičák.

„Počítáme se čtyřiadvaceti menšími byty. Půjde o ideální bydlení pro seniory, kteří se o sebe ještě zvládnou postarat. Nebude to tedy domov seniorů ve smyslu sociální služby. Připravíme tam sice zázemí pro to, aby se tam v případě potřeby mohly sociální služby poskytovat, ale s personálem se tam nyní nepočítá,“ uvedl starosta Martin Juroška, který bude chtít na stavbu získat finanční podporu státu a města. S realizací se počítá v nejbližších letech.

Deratizéři z Michálkovic

Firma Grattis Dušana Svěráka z Michálkovic patří na tuzemském poli mezi největší hráče v boji s hlodavci, ptáky, zápachem i plísní. Záběr její činnosti je však natolik široký, že o sobě Svěrák s nadhledem tvrdí, že je jako Ferda Mravenec – zkrátka práce všeho druhu. Firma se zabývá nejen deratizací, tedy hubením hlodavců, dezinsekcí, hubením lezoucího a létajícího hmyzu, a dezinfekcí, čili odstraňováním bakterií a plísní, ale i dezodorizací, odstraňováním zápachu. V době covidu je jedním z mála podnikatelů, kterému práce přibylo - CELÝ ROZHOVOR S MAJITELEM DUŠANEM SVĚRÁKEM NAJDETE ZDE.

ANKETA: Jak se vám žije v Michálkovicích?

Iveta Kročková, kuchařka, Michálkovice, 55 let:

Iveta KročkováZdroj: Deník / Petr Jiříček

„Krásně se mi tady žije, jsem zde spokojená. Je tady čisto, radnice se stará, zkrátka spokojenost. Je to čím dál lepší, hodně chodníků se opravilo. Pořádá se tady hodně akcí, jsou zde možnosti pro děti, neměnila bych. Dostupnost do centra je krásná.“

Martina Yousfi, servírka na rodičovské, Michálkovice, 39 let:

Martina YousfiZdroj: Deník / Petr Jiříček

„Bydlím tady teď znovu krátce. Třináct let jsem bydlela v Praze, předtím ale v Michálkovicích. Je tady krásně, hodně se to tady za tu dobu změnilo – jsou zde kulturní akce, koncerty, dětské hřiště, opravují se byty. Tehdy bylo za vším třeba do centra. Chybí mi tu snad jen koupaliště.“

Pavlína Stoklasová, zdravotní sestra, Michálkovice, 59 let:

Pavlína StoklasováZdroj: Deník / Petr Jiříček

„V Michálkovicích žiju celý život, jsem vlastně zdejší rodačka. Nic mi tady nechybí, jsem se zdejším životem spokojená. Jediné, co mi zde chybí, je bankomat, což je v dnešní době docela problém. Radnice se stará, vývoj směřuje dobrým směrem.“

Karla Šimčíková, na rodičovské, Michálkovice, 35 let:

Karla ŠimčíkováZdroj: Deník / Petr Jiříček

„Žiju zde 35 let, je tady krásně a klid. Řekla bych, že Michálkovice jdou kupředu, zejména co se týče kulturního života a akcí. Nic mi zde nechybí, obchody, škola, všechno je tady při ruce.“

Katarína Ostřanská, odborná editorka, Michálkovice, 33 let:

Katarína OstřanskáZdroj: Deník / Petr Jiříček

„Velmi se mi tady líbí, připadá mi to jako taková dědina ve městě. Vytkla bych tomu jediné – bydlíme v třípatrovém domě a hned za ním máme obrovský vysílač. Pár lidí z toho má údajně i zdravotní problémy, zaráží mě, že se to neřeší. Takové stavby se u domů moc nestaví.“

Michalské náměstíZdroj: Deník / Petr Jiříček

Otázka pro… ředitelku ZŠ Ostrava-Michálkovice Hanu Bayerovou:

Jak zvládáte současnou situaci? Co je u vás ve škole nového?

Ředitelka ZŠ v Michálkovicích Hana BayerováZdroj: Deník / Petr Jiříček

„Je to pro nás nová situace. Snažíme se přizpůsobit, vzděláváme se. Celá sborovna absolvovala několik seminářů o počítačové gramotnosti, on-line výuce a formativním hodnocení. Snažím se, ať jsou kantoři hlavně v bezpečí na home office a nenakazí se, někteří ale samozřejmě učí fyzicky. Představa, že by se žáci měli vrátit až po Velikonocích, je děsivá. Nám i žákům chybí sociální kontakt. Je dobré, že se žáci vzdělávají v počítačové gramotnosti, ale fyzickou výuku nic nenahradí. Mezitím jsme vybudovali novou učebnu dílen, bohužel zatím stále čekáme, kdy ji budeme moci začít využívat. Máme zásoby dezinfekce a čekáme, až se děti vrátí zpátky.“