Ratiboř

Rok založení: první zmínka v r. 1306

Počet obyvatel: 1 730 (v r. 2011)

Obec Ratiboř se nachází v okrese Vsetín ve Zlínském kraji, zhruba 7 km zsz. od Vsetína, v údolí potoka Ratibořky v Hostýnských vrších. V roce 2019 obec získala zlatou stuhu za vítězství v krajském kole v soutěži Vesnice roku. Wikipedie

Kulturní život v Ratiboři je velmi bohatý. V obci působí valašský soubor Kosiska, který má dětskou složku i chlapský pěvecký sbor. Dlouho tradici má každoroční jarmark, plesy či hudební zábavy, vyhlášená v širokém okolí je soutěž o gulášového krále.

Nová zubařka ordinuje od ledna



Je to úspěch, dostat zubaře na dědinu, neskrývá radost a úlevu starosta Ratiboře Martin Žabčík. V místní zubní ordinaci dva roky lékař „jen zaskakoval“. Pro pacienty měl vyhrazené vždy tři dny v týdnu. Počínaje lednem však ordinaci převzala nová zubní lékařka Zuzana Pechalová, která už přijímá pacienty po celý pracovní týden. „Hledání zubaře, to byla několikaletá práce. Ale povedlo se to. Doufám, že zdravotní péče v tomto ohledu je u nás nyní na dlouhé roky zajištěná,“ věří Martin Žabčík.

Za peníze z Vesnice roku postavili dvě hřiště

Soutěž Vesnice roku se konala naposledy v roce 2019. Loňský ročník už znemožnila epidemiologická situace, letošní se ani nevyhlašoval. Posledním známým vítězem ve Zlínském kraji je zhruba dvoutisícová valašské obec Ratiboř.

Úspěch s sebou vedle zasloužené prestiže přinesl i finanční odměnu. V Ratiboři s penězi naložili velmi sympaticky.

Významné osobnosti:

Ladislav Baletka – historik a archivář

Tipy na výlet:



Pomník padlým partyzánům, v lesích

Pomník Jana Maniše v Kobelném

Přírodní památka Křížový

Přírodní památka Zbrankova stráň

