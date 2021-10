Přesný rok založení Jánských Koupelí není znám, víme jen, že vznikly začátkem 19. století a od té doby se rozvíjely a vzkvétaly. V roce 1812 postavil tehdejší majitel osady Bad Johannisbrun (pozn. red. v překladu znamená Jánské Koupele) Jan Tenczina první lázeňský dům. Jan Tenczina rovněž nechal vyčistit místní minerální pramen.

Lázně poté začaly mírně upadat, situace se zlepšila s objevem druhého pramene, který dostal jméno po dceři tehdejšího majitele hraběte Felixe z Arzu – Pavla.

VŠE NA TÉMA JÁNSKÉ KOUPELE NAJDETE ZDE

Dalším majitelem lázní byl mimo jiné také podnikatel Carl Weisshuhn. Velkého rozmachu se lázně dočkaly za hraběte Camilla Razumovského, který je koupil v roce 1895. Blahodárné účinky pramenů sloužily k léčbě chudokrevnosti, vyhlášené byly i uhličité koupele, které pomáhaly při léčbě revmatismu, nespavosti i srdečních chorob.

Původním účelům sloužily Jánské Koupele do roku 1940. Objekt se poté využíval jako středisko Hitlerjugend, později místo sloužilo jako zajatecký tábor pro důstojníky. Po druhé světové válce byly Jánské znárodněny, vznikla dětská ozdravovna a později jedno z největších středisek ROH v Československu. K rekreacím se sem jezdilo jen v sezoně od května do října, v zimě byl areál prázdný. V 70. a 80. letech se do pokojů hlavní budovy zavedlo ústřední vytápění a středisko se tak mohlo využívat celoročně.

Po revoluci byl majetek lázní převeden na firmu OREA, do roku 1993 tady fungovala rekreace. Od roku 1994 jsou všechny budovy lázní prázdné a neudržované. Areál byl terčem vandalů, bezdomovců a dalších pochybných existencí, střídali se majitelé, jejich pokusy o záchranu zůstaly pouze ve fázi zbožných přání.

Stejně jako pokus o sejmutí památkové ochrany Jánských Koupelí, které jsou od roku 2005 kulturní památkou ČR. Aktuálně tedy Jánské Koupele patří společnosti s názvem Bad Johannisbrunn. Jediným společníkem této firmy je společnost Ipsum, patřící ostravskému advokátovi a podnikateli Karlu Ležatkovi. Ten zde plánuje obnovit tradici lázeňství.