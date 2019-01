Moravskoslezský kraj /ANKETA, VOLBY V ŘEČI ČÍSEL/ - Maximálně čtyři preferenční hlasy, tedy maximálně čtyři kroužky, mohou voliči využít už dnes při volbách do poslanecké sněmovny.

Pokud je jejich oblíbený kandidát na spodní pozici, mohou ho svým preferenčním hlasem posunout nahoru. Pokud se jim zase nelíbí někdo na vrchních pozicích, mohou zakroužkovat lidi, kteří jsou kolem něho. Podle ostravské politoložky Jiřiny Pavlíkové tuto možnost v letošních volbách využije řada voličů.

Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14:00, ve 22:00 se uzavřou.



Po noční přestávce budou přístupné ještě v sobotu od 08:00 do 14:00.

„Rozhořčení je silné, proto jsem přesvědčena, že lidé budou na kandidátkách kroužky používat. Projeví se tím snaha o změnu," upozornila politoložka Pavlíková s tím, že lídři kandidátek nemají nic jisté.

Pro volby do poslanecké sněmovny platí, že pokud kandidátovi určité strany nebo hnutí, která celkově překročila hranici pěti procent hlasů, dalo nejméně pět procent voličů této strany v daném volebním obvodě preferenční hlas, postupuje na první místo dané kandidátky. Je-li takových kandidátů víc, řadí se podle počtu preferenčních hlasů.

Pokud volič nevyužije možnost udělit preferenční hlas, volí kandidátku v takovém pořadí, v jakém ji daná strana sestavila. I v tomto případě ale politologové doporučují pero přece jen použít a preferovat lídra, který by jinak mohl být přeskočen.

Policisté budou dohlížet na volby

Moravskoslezští policisté budou v pátek a v sobotu dohlížet na průběh voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

„Jednotlivé územní odbory připravují k zajištění veřejného pořádku vlastní preventivní bezpečnostní opatření, aby zajistily bezproblémový průběh voleb. V době konání voleb bude na veřejný pořádek dohlížet adekvátní počet policistů," řekla mluvčí krajské policie Gabriela Holčáková s tím, že hlídky se objeví i v blízkosti volebních místností a tam, kde by mohlo dojít v souvislosti s volbami k narušování veřejného pořádku.

„Policisté budou spolupracovat s okrskovými volebními komisemi při přijímání nezbytných opatření k odstranění negativních jevů, které by mohly narušit důstojný průběh voleb nebo sčítání a převoz volebních výsledků," dodala Holčáková.

Na pořádek se chystají dohlížet také strážníci.

Anketa: Proč je podle vás důležité jít k volbám a dáte váš hlas vlevo, nebo vpravo?

Marie Rottrová, zpěvačka:

Myslím si, že je velmi důležité jít k volbám, protože se tyto záležitosti týkají všech občanů tohoto státu. Alespoň já chodím k volbám pravidelně a volím pravici.

Roman Schmucker, výtvarník, Karviná:

Dává se nám tím možnost svěřit pravomoc a rozhodování těm, jejichž program a filozofie je nám nejbližší a je pravděpodobnost, že svůj program a sliby dodrží.

Kamil Mrva, architekt, Kopřivnice:

Jít k volbám považuji za důležité, je to o zodpovědnosti každého z nás. Já budu volit vpravo.

Tomáš Petreček, extrémní sportovec a horolezec, Opava:

Stoprocentně půjdu k volbám. Nejít tam a pak si stěžovat, není zrovna na místě. S největší pravděpodobností budu volit Stranu zelených.

Libor Uher, horolezec, Palkovice:

K volbám určitě nepůjdu, protože v době jejich konání jsem na soustředění v Tatrách na Slovensku. A koho bych jinak volil? K tomu se raději nebudu vyjadřovat.

Svatopluk Chlápek, ředitel ZŠ a MŠ Slezské Diakonie, Brantice:

Pravděpodobně budu volit TOP 09, protože stejně jako Karel piju pivo a kouřím dýmku.

Jarek Urmínský, 26 let, Ostrava:

K volbám půjdu a budu volit pravici, protože je pro mě důležitá svoboda, nízké daně a menší zásahy státu do společnosti. Pravice je pro mě rozhodně schůdnější.

Růžena Michalíková, 55 let, Karviná

Důležité je to především proto, že nadáváním u piva v hospodě na náš stát ničeho nedosáhneme, a volbami máme možnost něco změnit. Osobně volím levici.

Helena Sajgová, 70 let, Nový Jičín:

Myslím si, že je důležité jít k těmto volbám v zájmu všech lidí, tedy i nás důchodců. Ke které straně se nakonec přikloním, to si ještě musím rozmyslet.

Alena Chlopčíková, 24 let, Opava:

K volbám nejspíš nepůjdu, je to šaráda. Strany něco slibují, a pak to stejně nesplní. Nicméně kdybych šla, volila bych čistý střed.

Jiří Sochací, 25 let, Frýdek-Místek:

Je to důležité proto, aby nastala nějaká změna. Aby nebyli u moci pořád ti samí politici. Volit budu vpravo.

Květoslava Peřinová, 65 let, Chomýž:

Rozhodně nebudu volit pravičáky. Byli tam několik let a nic nedokázali, jen samé skandály a korupce.

Volby do Poslanecké sněmovny ČR v řeči deseti čísel

15 + 3V Moravskoslezském kraji kandiduje ve volbách do poslanecké sněmovny 15 politických stran a 3 politická hnutí

2Dva dny mají lidé na to, aby dali hlas straně, kterou si vybrali. Volební místnosti budou otevřeny dnes od 14 hodin do 22 hodin, zítra od 8 do 14 hodin

1 milionPředčasných parlamentních voleb se bude moci dnes a zítra zúčastnit zhruba milion občanů Moravskoslezského kraje

1319To je počet volebních okrsků v našem kraji, které otevřou své dveře dnes ve dvě hodiny odpoledne

58,19%Taková byla krajská volební účast ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2010. Tehdy v kraji vyhrála ČSSD s 29% hlasů, za ní byla ODS se 17,5% hlasů a třetí KSČM s 12,5% voličských hlasů.

4To je maximální počet preferenčních hlasů, tedy kroužků, jimiž mohou lidé posunout své oblíbené politiky na kandidátkách směrem nahoru.

22Tolik poslaneckých mandátů získal Moravskoslezský kraj v předchozích volbách do dolní komory parlamentu.

50Prezident Miloš Zeman vyhlásil předčasné volby 5. září letošního roku. Na přípravu voleb tak měly nejen politické strany přesně padesát dní.

628Podle Českého statistického úřadu za Moravskoslezský kraj kandiduje do voleb přesně 628 kandidátů.

22,08 %S takovým celkovým výsledkem vyhrála ČSSD předchozí volby v ČR. Přesto nesestavila vládu. Ta vznikla koalicí druhé ODS s TOP 09 a VV.