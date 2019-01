Turistický region Jeseníky, který leží na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje, by se měl v budoucnu propagovat (například na veletrhu Regiontour v Brně) společně. Organizace v cestovním ruchu v regionu Jeseníků se právě domlouvají na spolupráci. Jejich aktivity by se v budoucnu neměly překrývat.

Až se v polovině ledna v Brně otevře veletrh Regiontour, zaměřený na turistický ruch, bude na něm Jeseníky prezentovat jeden stánek. Turistický region, který leží na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje, budou oba územní celky propagovat společně. Na spolupráci se domlouvají i další organizace, které mají cestovní ruch v regionu Jeseníků na starosti.

„Dříve měl Moravskoslezský kraj vlastní stánek, v rámci něhož propagoval Jeseníky, obdobně Olomoucký kraj. Nyní se ledy hnuly a oba kraje se dohodly na spolupráci. Poprvé v historii budou mít Jeseníky na některém z veletrhů společný stánek,“ řekl ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.

TŘI HORSKÉ CELKY

Turistický region Jeseníků zahrnuje tři významné horské celky. Kromě Hrubého Jeseníku jsou to Rychlebské hory a Králický Sněžník. Region leží na území tří krajů: Pardubického, Moravskoslezského a Olomouckého. V každém z nich přitom existují organizace zaměřené na propagaci cestovního ruchu.

Na území Olomouckého kraje to je Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, na moravskoslezské straně hor plní obdobnou funkci Euroregion Praděd. V minulosti mezi oběma organizacemi probíhal soudní spor kvůli logu. Každá z nich proto dnes využívá jinou značku.

Nový ředitel sdružení chce klást důraz na spolupráci. Turisté, kteří do regionu přijedou, se v něm totiž pohybují bez ohledu na územně-správní členění. „Chceme komunikovat celé Jeseníky napříč všemi třemi kraji. Podali jsme žádost o propagaci Jeseníků ve všech třech krajích. Pokud budou v organizacích destinačního managementu normální lidé, kteří nebudou závislí na svém egu, tak se budou schopni domluvit. A to se nyní děje,“ poznamenal Tomáš Rak.

Zájem o kooperaci panuje i na druhé straně hor. „Spolupráce by bezpochyby byla přínosná. Je to jen o dělbě práce,“ řekl Michal Blaško, který má v Euroregionu Praděd na starost oblast cestovního ruchu.

SPOLEČNÁ DOHODA

Spolupráci mezi organizacemi působícími v cestovním ruchu ve všech třech krajích má stvrdit dohoda. Do budoucna by se tak nemělo stávat, že se budou ve svých aktivitách překrývat. Například tiskoviny spojené s regionem by měly být využitelné pro všechny tři oblasti. „Dokument byl doručen na náš sekretariát, nyní se k němu musí vyjádřit rada Euroregionu Praděd,“ dodal Michal Blaško.