„Chtějí prostě pod stromeček tátu!“ líčila pětatřicetiletá žena ze sídliště Bělský Les, jejíž manžel a otec holčiček Karel si v heřmanické věznici odpykává zbytek dvouletého trestu, uloženého za „majetkovou kriminalitu“.

„Hlavně starší dcerka je na něho strašně fixovaná. Chodíváme tam na návštěvy, voláváme si. Holčičky dobře vědí, kde je, nechlácholíme je, že jim tatínek odjel někam pryč nebo že musí zůstávat v práci. Je ve vězení,“ poznamenala.

Osmačtyřicetiletý Karel má přebývat za mřížemi až do 21. března příštího roku, avšak na 23. leden má naplánováno soudní řízení o podmínečné propuštění. „Požádala jsem o to, aby s námi mohl být konečně doma,“ uvedla Monika.

Ježíškovou poštou jí Eliška s Klárkou navrhly propuštění urychlit. „Koupili jsme předtištěnou obálku, napsala jsem přání holčiček a přiložila jejich fotky ze školky. Na okresní soud jsem to odeslala 4. prosince, a zatím nic…“ popsala.

Děvčátka každopádně podle ní od té doby skákala radostí, že táta prostě „bude pod stromečkem“. Karel, jehož nezavřeli poprvé, byl ale skeptičtější či, lépe řečeno, realističtější. „Abychom si nedělaly moc naděje,“ upřesnila Monika. Jak vysvětlí na Štědrý večer jistě ne nadšeným dcerám fakt, že Karel asi nebude u večeře, se ještě nerozhodla. Pro jistotu zajistila i jiné dárky. Pravda, prostřednictvím sbírky na sociální síti, protože penězi rodina dvakrát neoplývá.

„Kdyby se ještě před Vánoci stihl soud, pustili by ho na podmínku asi hned. Bylo by to super, i já po manželovi strádám,“ nechala se slyšet Monika. Okolí, které s Ježíškovou poštou soudu seznámila, prý reagovalo velmi pozitivně.

„Manžel je rád za naši podporu. Já jsem s ním třináct let, rozhodně ho neopustím,“ vzkázala Monika s narážkou na to, že Karel měl už dříve dvě manželky. Které se s ním během předchozích odsouzení a uvěznění pokaždé rozvedly.