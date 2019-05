Jídlo, které by skončilo v odpadu, dostanou potřební

Čerstvé a hygienicky nezávadné jídlo, které by jinak skončilo v odpadcích. V restauraci ho totiž navařili více, než byl ten den odběr. Díky aktivitě nové havířovské skupiny Save Food už do odpadu nemusí. Naopak, poslouží jako krmě pro potřebné lidi. Projekt, kdy dobrovolníci z organizace budou objíždět vybrané restaurace a dané jídlo převážet do Armády spásy, se právě rozjíždí.

Jídlo nemusí vždy končit v popelnici. Stačí dobrý nápad - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Inspirovala mě debata se známým, který dělá kuchaře v jedné restauraci a vyprávěl mi, kolik nespotřebovaného jídla, které je jinak naprosto v pořádku, musí podle norem vyhazovat. K založení havířovské skupiny Save Food pak už byl jen krůček,“ popisuje iniciátor nápadu Gracián Svačina z havířovské pobočky Adry. „Vidím v tom jednoznačně smysluplnou činnost. Myslím si, že jídla se obecně vyhazuje moc, a toto je jeden z kroků, jak to alespoň trochu zastavit,“ dodává Kateřina Tkačíková, která se rozhodla stát se jednou z členek Save Food dobrovolnického týmu. Do ostravské zoo vlakem? Nejspíše ano! Přečíst článek › Dobrovolníků je zatím deset, spolupracující havířovské restaurace jsou zatím tři. Radost, Piknik a Lučina. Jak vše bude fungovat v praxi? Dobrovolníci v určený čas navštíví „svou“ vybranou restauraci, ta předá jídlo, které navařila navíc a „zbylo“. Dobrovolník jídlo převeze do havířovské pobočky Armády spásy. Vše je posvěcené i odborným dohledem hygienika. „S Armádou spásy máme dohodnuto, že jídlo pak bude dávat skutečně potřebným lidem, třeba těm, kdo se živí vybíráním jídla z popelnic,“ říká Gracián Svačina. Orlová nemocnici provozovat nebude, s krajem ale dále jedná Přečíst článek › Nápad havířovské skupiny nadchl i herce a gastronomického nadšence a odborníka Lukáše Hejlíka. „Je to hezký nápad a konkrétní činnost, která pomůže. Určitě to nebudou mít jednoduché, přeji jim ale dost nervů a trpělivosti a rád je podpořím na svých sítích a kanálech,“ řekl Lukáš Hejlík, který je krom jiného v Česku i ambassadorem tzv. globálního cíle č. 12, který se týká právě plýtvání jídlem. Havířovská skupina Save Food se dala dohromady, do akce vyrazí oficiálně na začátku června. „Rádi uvítáme další nové tváře do týmu dobrovolníků i další restaurace, které by s námi rovněž chtěly navázat spolupráci,“ dodává šéf týmu Gracián Svačina. Restaurace i dobrovolníci se mohou ozvat na e-mailovou adresu savefoodsf@gmail.com.richard.kutej@denik.cz.

Autor: Richard Kutěj