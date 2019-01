V pondělí ráno si přivstaňte. Mezi půl pátou a sedmou hodinou se Měsíc ponoří do zemského stínu, díky čemuž získá nezvyklý načervenalý odstín. Úplné zatmění potrvá přibližně hodinu a bude posledním v tomto desetiletí. Další bude možné spatřit až v září 2025.

Takzvaný krvavý vlčí superměsíc v sobě spojuje hned několik jevů. Jelikož Měsíc bude nejblíže Zemi a na obloze tak nejjasnější, jedná se o takzvaný superměsíc. Vlčí měsíc pak označuje první úplněk v roce a přídavné jméno krvavý jeho barvu, kterou získává díky lomu světla v atmosféře.

Proč je Měsíc zbarven právě do ruda? Země, která se v tuto dobu nachází mezi ním a Sluncem, nedokáže zastínit veškeré světlo, které na Měsíc dopadá. To prochází atmosférou, která absorbuje světlo s vyšší frekvencí (modré) a naopak propouští to s nižší frekvencí (červené).

Úplné zatmění Měsíce nastane v pondělí rána v 5:41 českého času a potrvá 62 minut, tedy do 6:43. Nejlépe přitom bude zatmění Měsíce viditelné krátce před čtvrt na sedm. Částečné zatmění pak bude pokračovat do 7:50, přičemž nedlouho poté Měsíc zapadne za obzor.

Podmínky pro pozorování by na většině českého území měly být dobré, tedy bez oblačnosti.