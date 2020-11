V Krnově na Kabátově kopci vznikla pro výletníky naučná stezka, na které autoři vtipně spojili do jedné infotabule šíření invazivních rostlinných druhů a invazivní sovětská vojska, která zde provozovala svou tankovou střelnici. Dosud Krnovem kolovaly pouze domněnky, kolik munice tu asi zanechali sovětští okupanti.

Teď, když začala příprava Kabátova kopce pro nové stavební parcely, bylo nutné objednat pyrotechnický průzkum a zjistit pravdu. Odborníci prozkoumali plochu o velikosti čtyř hektarů, kde budou stát rodinné domy. Město Krnov zaplatilo 225 tisíc korun pyrotechnikům, kteří dokážou vyčistit lokalitu od munice pomocí magnetometru.

Pyrotechnici zjistili silné znečištění komunálním odpadem, který bohužel nepochází jen z období, kdy zde působila sovětská armáda. Černé skládky na Kabátově kopci sice založili Sověti, ale dál je rozšiřovali Krnované i po odchodu okupantů. Byla zde nalezena spousta odpadků, které evidentně pochází z českých domácností a z období, kdy už zde střelnice s tankodromem dávno nebyla.

Žně pro pyrotechniky

Pyrotechnici samozřejmě měli žně, co se týká munice. Nalezli zde protitankové miny, minové rozněcovače, střelivo do ručních pěchotních zbraní nebo nábojky z protipancéřových nábojů. „Nalezená munice, respektive její fragmenty, neobsahovaly výbušniny ani ostré iniciační prvky. Jednalo se buď o munici určenou k výcviku, nebo o fragmenty vystřelené munice,“ uvedl Jan Peterek z firmy Pyrotechnická služba, s.r.o.

V některých místech byly detekovány intenzivní signály, kterými přístroje reagují na přítomnost velkoplošných kovových objektů. „V rámci prověřování těchto signálů byla zjištěna v hloubce od jednoho do dvou metrů přítomnost minimálně čtyř podzemních nádrží o objemu několika metrů krychlových. Vzhledem k objemu a hmotnosti je nebylo technicky možné vyzvednout ze země,“ upřesnil odborník z Pyrotechnické služby.

Z dalších pozůstatků po sovětské armádě byly vykopány například autoplachty, disková kola pocházející z obrněné techniky nebo pásové díly tanků.

Probíhá výstavba kanalizace

Výsledky průzkumu pyrotechnicky nepřekvapily. „Sovětská vojska se před svým odsunem do vlasti zbavovala převážně cvičné munice tak, že ji vojáci zakopali nebo zahrnuli do nějaké příkopy. Před lety jsme čistili rybník nad Chomýží, z kterého jsme vytáhli různé druhy munice, od leteckých pum po protitankové střely. Pro další nálezy jsme tam jezdili v době, kdy si vlastníci pozemků začali vytvářet políčka a nacházeli protitankové náboje. Také jsem byl u případu, kdy se mezi Chomýží a Ježníkem houbař propadl do příkopy, v níž bylo zahrnulo devět set protitankových min, takže pyrotechnický průzkum v místech Kabátova kopce byl opodstatněný,“ řekl Jan Peterek.

Na Kabátově kopci hodlá město Krnov vybudovat infrastrukturu pro 36 rodinných domů. V Ježnické ulici už probíhá výstavba kanalizace, na níž se v budoucnu domy připojí. Firma Projekt 2010 zpracovává projektovou dokumentaci bouracích prací pro bývalé vojenské garáže.