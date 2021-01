Moravskoslezský kraj uzavřel memorandum o spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). V souvislosti s transformací regionu a odchodu od uhlí plánuje kraj investovat do rozvoje infrastruktury, revitalizace pohornického území a dalších projektů. ČMZRB pomůže s jejich posouzením a poskytne vhodnou formu financování.

Z kostelů na Karvinsku. | Foto: Deník / Pavla Krůčková

„Po dlouhodobé těžbě uhlí nám zůstala řada důlních oblastí, které bychom chtěli revitalizovat. Nabízí se také výstavba průmyslových areálů či budování vodních ploch. Naše strategie regionálního rozvoje do roku 2027 a koncepce POHO2030 přináší i další projekty, například z oblasti sociálních služeb, dopravy či vzdělávání, do nichž bychom rádi v dohledné době investovali. Chceme to udělat ve spolupráci s ČMZRB, v první fázi využijeme její poradenskou podporu,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.