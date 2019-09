Karlštejn jako originální umělecké dílo vytvořil kylešovický štukatér Theofil Marušák ze zbytků materiálů, použitých k opravě vybombardované nemocnice. Při jeho zhotovení u pavilonu M neusiloval o věrnou kopii Karlštejna.

„Udělal ho výrazně barevnější. To proto, aby se líbil hlavně malým návštěvníkům nemocnice,“ míní primář dětského oddělení Dalibor Hudec.

Až do devadesátých let minulého století se o hrad brigádnicky starali převážně zaměstnanci dětského oddělení a poslední větší opravy nemocniční Karlštejn zažil v letech 2000 a 2008. Zub času se však do jeho zdiva zakousl s nežádoucí chutí.

Slezská nemocnice začala vloni hledat sponzora na profinancování opravy. Jako příspěvková organizace investuje veškeré peníze do zkvalitňování péče o pacienty nebo do údržby historických pavilonů.

„Uvědomujeme si však, že hrad k naší nemocnici patří. Proto jsme začali hledat někoho, kdo by jeho opravu zajistil. Sešlo se hned několik menších subjektů z Opavska, které se domluvily a opravu provedly, za což jim patří naše velké díky,“ uvádí ředitel Slezské nemocnice Ladislav Václavec.

Myšlenky na opravu hradu, ke které je přivedl novinový článek, se chopil pár nadšenců. S vedením dětského oddělení se dohodli, že se pokusí sehnat dostatek peněz a opravu realizovat, což se také stalo.

Nakonec se ukázalo, že největším problémem nejsou finance, nýbrž firma, která by rekonstrukci provedla. Nakonec se úkolu ujala firma DK1 a zapojili se též žáci opavské ZŠ Vrchní, kteří hrad natřeli. V dílnách vyrobili podle dobových fotografií i figurky, které k hradu patřily.

Opravený hrad bude představen tento pátek od 14 hodin a v 15 hodin v jeho okolí zaparkují desítky historických vozů, které přijedou v rámci 20. ročníku závodu automobilových veteránů Trofeo NIKÉ Jeseníky 2019. Pacienti i návštěvníci je mohou obdivovat celou hodinu a s legendární Tatrou přijede i slavný dakarský závodník Karel Loprais.