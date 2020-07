Na lavici obžalovaných usedl tehdejší člen ostrahy a bývalý policista Roman A. (57 let) z Ostravy, který v osudný den zasahoval proti duševně nemocného návštěvníkovi nákupního střediska v Ostravě. Muž upadl do kómatu a v nemocnici po několika měsících zemřel. Romanu A. hrozil několikaletý žalář.

Soud nakonec dospěl k závěru, že za smrt zákazníka není zodpovědný. Přesto byl odsouzen ke čtrnáctiměsíčnímu podmíněnému trestu, a to v souvislosti s nepřiměřeným postupem v jedné z fází zákroku.

BOMBA

Incident se odehrál 10. února 2016 v občerstvovací provozovně v nákupním centru Nová Karolina. Zákazník se dožadoval vydání nezaplaceného jídla. Roman A., kterého přivolala obsluha, ho odtáhl a podle obžaloby několikrát udeřil pěstí do hlavy. Pak na něj zaklekl. Na místo dorazili policisté, kteří muže spoutali. Došlo u něj k zástavě srdce, bezvědomí, upadl do kómatu a později v nemocnici zemřel.

ATAKA

Návštěvník obchodního centra měl akutní ataku paranoidní schizofrenie. Podle svědků se choval zmateně, hovořil o tom, že je tajný policista. Tvrdil, že pokud nedostane jídlo, na které má nárok, budou ohroženi další lidé. Použil i slovo bomba. Přivolaná ostraha ho chtěla vyvést.

„Zásah byl v samém počátku oprávněný a přiměřený,“ uvedl při zdůvodnění rozsudku soudce. Poté ale Roman A. postupoval neadekvátně. Zákazníka vtáhl do únikové chodby a nejméně třikrát ho udeřil pěstí do obličeje. Na pomoc mu přišli i dva kolegové. Svědci, kteří zásah viděli z místa odděleného sklem, počínání ochranky označili za surové a zbytečně agresivní. Gesty se snažili ostrahu zastavit, pak zavolali policii. „Co se týče dalšího průběhu, tedy vtažení do únikové chodby a údery pěstí, tak zásah přerostl v nepřiměřený,“ uvedl předseda senátu.

POSUDKY

Důležitou roli sehrály znalecké posudky z oboru zdravotnictví. V některých bodech se znalci diametrálně rozcházeli, soud proto nechal vyhotovit revizní posudek. Z něj mimo jiné vyplynulo, že při akutní atace paranoidní schizofrenie může dojít k poruše srdeční činnosti i bez přispění zevních činitelů. Znalci provedli i pokusy na figurantovi. Podle soudu není smrt muže v přímé příčinné souvislosti se zásahem ochranky.

„Co se stalo, je veliká lidská tragédie. Je mi líto člověka, který zemřel,“ prohlásil Roman A., který ale podle svých slov musel zasáhnout. Přiznal, že dotyčného uhodil, odmítl však vinu. Vše se údajně stalo jen souhrou nešťastných okolností.

Soud mu nakonec vyměřil čtrnáctiměsíční podmíněný trest s odkladem na osmnáctiměsíční zkušební lhůtu.

Verdikt zatím není pravomocný. Obžalovaný i státní zástupkyně si ponechali lhůtu k vyjádření.