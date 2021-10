„Práci na komiksu zkomplikoval celostátní lockdown, kvůli kterému jsem nemohla do Karviné dorazit. Pracovaly jsme podle fotografií získaných z internetu. Šikmý kostel jsem proto shlédla až nyní a bylo pro mě vtipné překvapení, když jsem u vchodu narazila na šikmý stánek, kde se už náš komiks prodává,“ popsala své dojmy z práce nad komiksem a z návštěvy Šikmého kostela Petra Braunová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.