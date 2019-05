Staví ve velikosti jedna ku šesti a ve světě se mu říká Milan Scale. Šedesát nádherných kusů z celé historie formule 1 si od 14. května prohlédnou i návštěvníci ojedinělé výstavy v karvinském domě kultury.

Výstava nabídne modely formulí od 50. let minulého století až po loňskou sezonu. Sám Milan Paulus se nyní chystá na stavbu modelu roku letošního. „Dneska už je to snadnější, takřka veškeré potřebné údaje najdete na internetu, dříve to bývalo horší,“ začíná své vyprávění nadšenec, který při velikosti svých modelů musí být při práci maximální detailista.

Hodiny času ale zabere už samotná příprava. „Musím podrobně nastudovat všechny detaily vozu. Prohlížím si fotografie, televizní záznamy, musím znát přesné rozměry jednotlivých částí,“ popisuje nadšenec, jehož půl obýváku tvoří galerie vystavených modelů a známý znak Ferrari, vzpínajícího se černého oře, najdete i na vystavené kosmetice.

Práce na jednom modelu zabere přibližně tři měsíce. Denně jsou to čtyři až pět hodin práce, o víkendech a svátcích staví Milan Paulus třeba i celé dny.

„Mám velmi tolerantní ženu, bez toho by to nešlo, a také mě maximálně podporují v práci“ usmívá se. „Manželka mne doprovází i na výstavy a tak se alespoň snažím, aby každá taková cesta byla zároveň i malý rodinný výlet., Na místě tak zůstaneme třeba i tři dny, přespíme v penzionu, prohlídneme si okolí a památky,“ děkuje své tolerantní ženě při rozhovoru nadšený modelář.

„Mám auto upravené na převoz modelů a dá se v něm i spát. V létě tak vyrazíme na několikadenní cestu. Ne, na té stavět nebudu, ale už teď vím, že budu mít absťák,“ usmívá se závěrem karvinský modelář, kterého díky jeho originalitě zná už pomalu celý modelářský svět.