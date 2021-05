Revírníka Tomáše Ledvoně, se podařilo kontaktovat pouze novinářům z serveru iROZHLAS.cz. Byl přesvědčený, že se při kácení dubu nedopustil pochybení, protože strom ohrožoval zdraví lidí. Po dotazu jak skončil kmen cenného stromu ale položil telefon.

Cestr: vyšetřování není uzavřené

Michael Cestr si je vědom, že neznáme skutečné pozadí případu. „Nebudeme znát konkrétního viníka dřív, než se to prošetří. Možná jde o systémový problém. Mohla se na tom podílet lesní správa jako celek. Nebo opravdu šlo jen o chybné rozhodnutí jednotlivce. Já jsem revírníka nijak nekonfrontoval a nezveřejnil jsem jeho jméno. Kvůli veřejnému mínění je zbytečné něco řešit osobně, dokud vyšetřování není uzavřené. Revírníka si nějak vygooglili novináři, aby se ho zeptali, kde ten strom skončil,“ objasnil svůj postup při medializaci případu Michael Cestr. Sám se nestačil divit, když pár hodinách měl jeho facebookový příspěvek o dubu tisíce komentářů a sdílení.

Jedním z prvních, kdo navštívil pařez nad Krnovem, aby Michaelu Cestrovi nabídl odbornou konzultaci, byl krajinářský architekt Petr Ondruška.

„Detailně jsem ty hromady větví neprohlížel, ale byl tam vysoký podíl suchých a narušených. Dokážu vcítit do situace lesníka, který učinil chybné rozhodnutí dub pokácet. Na rozdíl od aktivistů, kteří ve facebookové hospodě vykřikují, co je to za grázla, se neodvažuji nikoho soudit. Znám obě strany barikády. Vím, jakým protichůdným tlakům bývají vystaveni lesníci. Všichni jsme jen chybující lidé. Kolegové, kteří znají pana revírníka, mají o jeho profesní odbornosti dobré mínění,“ shrnul své stanovisko Petr Ondruška.

Ekologický fanatismus?

Argumenty na obhajobu revírníka zveřejnil také odborný lesní hospodář, akreditovaný lesnický poradce ministerstva zemědělství a lesní pedagog Aleš Erber.

„Dehonestující příspěvek očerňující práci lesníka z Krnova není boj za ekologii, za stromy či zdravé lesy. Tohle je ukázka pravého ekologického fanatismu. Nelze odsuzovat revírníka a odvolávat ho za pokácený dub v hospodářském lese a nevědět všechny argumenty. Třeba ten, že dub představoval riziko pádu celého stromu či jeho částí na návštěvníky lesa s možným následkem úrazu či smrti, a proto byl poražen. Například! Nebo ten, že dub rostl v hospodářském lese a tím, že se pokácel, revírník žádný zákon ani předpis neporušil,“ vyzval Aleš Erber ke zklidnění emocí a k návratu k racionálnímu hodnocení případu.