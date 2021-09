„Připomněl bych předpremiéru dokumentu Trabantem do posledního dechu, jehož tvůrce zaskočila jak vysoká cena, tak podmínky pronájmu, dlouho připravovanou a na poslední chvíli zrušenou výstavu aktů, ale především dlouhodobé porušování zákoníku práce a pracovních podmínek, které potvrdil inspektorát práce,” vysvětlil Martin Rédr.

„Celý formát festivalu je podle nás špatně, jako Piráti bychom zvolili jinou formu. Změnili bychom místo konání, zlepšili organizaci i předprodej, jednorázové plasty nahradily vratnými nick nacky a papírovými tácky, místo ohňostroje nabídli laserovou show dronů nebo videomapping. Bohužel Havířovské slavnosti kromě spousty stánků s pivem nenabídly po kulturní stránce mnoho zajímavého, prostor na akci by měli dostat také místní skupiny a interpreti jako tomu bývalo dříve. V Havířově chybí podpora menších akcí, alternativní scény a pestrých žánrů. Domníváme se, že stav havířovské kultury je z velké části způsoben zkostnatělým vedením paní ředitelky, která je ve funkci 17 let,“ komentuje Martin Kmec, havířovský zastupitel a DJ, který nejen v Havířově pořádal hudební akce a menší festivaly.

Organizátoři měli být podle zdroje Deníku na akci lépe připraveni. „Co se týče předprodeje, tak počet prodaných online vstupenek se samozřejmě věděl. Ředitelka MKS Yvona Dlábková věděla, že za tak krátkou dobu nestihnou zaměstnanci všechny návštěvníky odbavit, i přesto se rozhodla, že pokladny otevře místo v 15.30, jak bylo uvedeno na stránkách MKS, v 15.00, čili o pouhou půlhodinu. Aby pokladní stihly všechny lidi odbavit včas, musely by mít v pátek otevřeno od sedmi ráno (což bylo jen na rozhodnutí paní ředitelky) anebo odbavit skoro 2 tisíce lidí za hodinu u každé pokladny, což samozřejmě není v jejich silách." pokračuje zdroj Deníku.

Nad nezvládnutou organizací, během které u sebe neměli organizátoři čtečky QR kódů a odbavení návštěvníků první den slavností vázlo po tisících, se pozastavil i zdroj Deníku: „Zaměstnanci v budkách, kteří měli kontrolovat bezinfekčnost návštěníků, k tomu dostali dva jednoduché nástroje: papír a tužku. Když si spočítáme, že dejme tomu v pátek přišlo zhruba 10 tisíc lidí, tak to vychází, že každá pokladna u sebe musela mít papír s 2,5 tisíci čárkami. Pokud se údaje nezadávaly do žádného společného systému, a žádný takový systém opravdu neexistoval, jak mohli organizátoři zajistit, že skutečně alespoň polovinu lidí budou tvořit lidé očkovaní nebo po prodělání covidu, jak určují pravidla pro takové akce? Evidence o očkovaných nebo testovaných neexistuje.”

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.