Po několika dnech byl stržený, aby se místo něj před pár dny objevil vzkaz nový. Stálo na něm: „Pronajmu slunný pozemek zatím se základovou deskou v Rychvaldu na ulici Vyhonkovec, vítáme i vícepočetné romské rodiny (nikoho nediskriminujeme). Bližší info telefonicky (tel. č.) nebo přes inzerát.“

Podle zjištění Deníku má být vzkaz výhrůžkou místním usedlíkům a dal by se interpretovat asi takto: Budete mi dělat komplikace při stavbě, já vám je zajistím po ní. „Víme, že jde o provokaci,“ říkají místní.

Stopy z cedulky vedou do 8,5 kilometru vzdálených Potravin Dudek v Ostravě-Heřmanicích, jež patří příteli rychvaldské stavitelky.

„Zato jsme tu nikdy neviděli označení o povolení stavby, byť to zákon nařizuje. Zvedlo to ze židlí několik obyvatel, kteří napsali na městský úřad. Zvláštní způsoby, jak narušit psychickou pohodu třeba i seniorů ve věku 75 a 80 let v domě naproti,“ říká za sousedy Růžena Šajdáková, podle níž se v místě angažuje už i policie.

Vzkaz místním lidem u základové desky připravované novostavby v Rychvaldu obratem vystřídal vzkaz nový.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Nová výstraha

„Domíchávače se tu otáčejí i na soukromých pozemcích. Když jednou vyplachovali vodu a projíždělo kolem BMW, postříkali ho zbytky betonu. Škoda sedmdesát tisíc, všechno je na kamerách,“ zmiňuje Růžena Šajdáková.

Podle místních jsou problémy hlavně s kanalizací a svodem dešťových vod a vyhrožováno jim mělo být i soudy, podle přítele stavitelky naopak místní jen dělají obstrukce při snaze vybudovat přípojku elektřiny, a o soudech nepadlo ani slovo.

„Chtěl jsem vést elektřinu v zemi, ale nepovolili průkop, tak jsem požádal ČEZ alespoň o sloup, nakonec i ten jim vadí,“ popsal předmět sváru Miroslav Dudek s tím, že „inzeráty“ vylepil s přítelkyní „z hecu“. „Ale vážně, pokud nám přípojka elektřiny nebude umožněna, chceme parcelu prodat, co taky s ní. A když jim vadí, že tu budou bydlet dva slušní lidé, skutečně raději upřednostním romské obyvatele,“ řekl Deníku.

Místním měl údajně sdělit, že na léto už má domluvené Romy do maringotky a že to ohlásil i na městském úřadě. „Takový psychický tlak na staré lidi je hrozný,“ zoufá si Šajdáková. Místní z toho mají obavy, před lety v lokalitě řádil národnostně smíšený gang deseti zlodějů, místní vstávali v noci a vzájemně si hlídali pozemky. Policie je nakonec chytila.

Jak to vidí starosta Starostka?

Podle starosty Rychvaldu Milana Starostky jsou současné problémy v místě, kde je nyní k budoucí zástavbě připraveno za sebou asi sedm stavebních parcel, jen žabomyší války. „Nikdo není rád, když mu někdo staví u baráku, ale když stavěl on, nebo jeho dcera, je to v pořádku. Dochází tam ke slovním přestřelkám, ten člověk, který tu desku má, napsal nápis ‚pronajmu Romům‘, hotovo. Někteří z toho udělali šílenou aféru,“ míní starosta, podle něhož slova nejsou míněna vážně a reagují primárně na problémy s přípojkou vody, u níž místní nesouhlasí, aby vedla přes jejich pozemky.

„Pořád mají připomínky, tak se naštval, a dal to tam,“ shrnul starosta, podle něhož si navíc místní cestu příliš přisvojují. „Dokonce tam sami nalepili cedulku ‚Zákaz vjezdu těžkých vozidel, soukromá cesta’. Jenže to není pravda, cesta je veřejná,“ popsal starosta místní poměry.

Podle Dudka rok a půl dlouhá jednání nikam nevedla, přesto věří, že vše dobře dopadne. „Kdyby nedělali obstrukce s přípojkou, mohla se brát elektřina z ní, tak tam v létě bude stát elektrocentrála a osm hodin jim hučet pod okny, ale za to já už nemůžu,“ krčí rameny Miroslav Dudek.

„Takové psychické týrání starých lidí je hrozné,“ nevěří svým uším místní.

Jak to celé dopadne?