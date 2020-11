Kvůli epidemickým opatřením proti šíření nemoci covid-19 se sice nemohou občané scházet a sdružovat, ale místní aktivní občané pro ně připravují on-line vánoční koncerty z romantického prostředí sklepení klimkovického zámku a z kostela Nejsvětější Trojice.

Celkem budou natočeny tři čtvrthodinové vánoční spoty. Adventní se bude na kanálu YouTube vysílat 6. prosince, vánoční 24. prosince a novoroční 1. ledna.

Soubor tří koncertů s názvem Vánoční tajemství město realizuje s finanční podporou Skupiny ČEZ v rámci projektu Vánoční stromečky.

„Název nemá evokovat jen kouzlo Vánoc, ale zcela neromanticky i tajemství a kouzla moderní techniky, která nám umožňují být spolu, i když to nejde osobně. On-line koncerty by měly inspirovat také ke kontaktu mladší a starší generace, protože věříme, že mladí, v IT technice zručnější, pomohou seniorům spustit naše koncerty na PC, telefonu nebo chytré televizi,“ řekla členka Pěveckého sboru města Klimkovice Lenka Večerková, která celý projekt vymyslela a spolu s dalšími nadšenci ho nyní realizuje.

Nadšenci si přitom mohou pořídit záběry nebo vstupy už ze sobotního natáčení. Kontaktní osobou, s níž je možné se přímo domlouvat, je Alice Chlebovská z klimkovického infocentra na telefonu 731 328 592.