Přestože se oslava 30 narozenin klimkovických lázní uskutečnila již v květnu při tradičním, symbolickém zahajování lázeňské sezony, ten pravý jubilejní den přichází až nyní. Ve čtvrtek 18. července je to přesně 30 let, co byla přestřižena páska a Sanatoria Klimkovice na kopci Hýlov byla uvedena do provozu.

„Další slavnostní setkání zejména pro partnery, lékaře, zdravotní pojišťovny a další hosty se uskuteční v září. Při té příležitosti se také symbolicky odhalí sedm metrů vysoká bronzová socha z umělecké dílny rožnovského sochaře Igora Kitzbergra. Dílo nazvané Vodní živel navrhl a vytvořil přímo pro Sanatoria Klimkovice na kolonádu hlavní budovy místo bývalé fontány,“ říká tisková mluvčí klimkovických lázní Ivana Gračková.

Nápad se zrodil v 70. letech

Ačkoli byla Sanatoria Klimkovice otevřena až v roce 1994, nápad na vybudování nových lázní na Ostravsku se objevil už 70. letech.

„V roce 1975 rozhodla vláda ČSSR o výstavbě Dolu Darkov, jehož důlní pole zasahovalo pod tehdejší Lázně Darkov. Panovaly obavy, že by je vytěžení všech slojí definitivně poškodilo. Vláda proto rozhodla, že se postaví náhradní lázně, které budou také léčit jodobromovou vodou, o jejichž účincích se na Ostravsku vědělo už od poloviny 19. století,“ řekl Josef Srněnský, tehdy provozní náměstek Lázních Darkov, který byl u stavby lázní v Klimkovicích od samotného počátku.

Jodobromová solanka, stejná, jakou využívají v Darkově, byla odhalena geologickými vrty i na jiných místech v regionu. Jde o pozůstatky miocenního moře, které se v oblasti dnešního Ostravska rozléhalo v období třetihor. Nejvhodnější se tehdy pro jímací vrty jevila Polanka nad Odrou. Následovaly dlouhé diskuze, zda i s ohledem na znečištěné ovzduší nad Ostravou mohou být v její bezprostřední blízkosti otevřeny nové lázně. Meteorologická studie však ukázala, že 85% až 90% času fouká vítr ze zalesněných oblastí přes Klimkovice k Ostravě, takže území na hýlovském kopce se čistotou vzduchu podobá Beskydům.