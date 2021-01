…3, 2, 1 TEĎ. Právě udeřila silvestrovská půlnoc. Bouchání šampaňského, ohlušující zvuk petard a rachejtlí. Náměstí plná lidí, kteří vyběhli z barů, restaurací i svých bytů, aby si do nového roku popřáli vše nejlepší. Kamarádi, známí i naprosto cizí kolemjdoucí se objímají, líbají, pijí ze společných lahví. Proslulou Stodolní ulicí v centru Ostravy, která praská ve švech, se praktiky nedá projít. Všichni se skvěle baví…

Tak nějak by probíhaly silvestrovské oslavy za běžných časů. To, co bylo kdysi zcela normální, nám ale dnes připadá jako ze sci-fi povídek. Změnil to covid 19, který v roce 2020 všem obrátil život naruby. Ovlivnil i Silvestra.

Oslavy se vzhledem k zákazu nočního vycházení, zavřeným hospodám a zrušeným veřejným ohňostrojům měly uskutečnit výhradně v soukromí. Ochránci zákona dopředu avizovali, že posílí hlídky, jež budou dohlížet na pořádek. Existovaly totiž obavy, že ne všichni budou nařízení dodržovat.

Do ulic o silvestrovské noci vyrazil i Deník, aby zmapoval situaci v centru moravskoslezské metropole, zejména v legendární zóně Stodolní.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Protest

O největší „vzrušení“ se kolem devatenácté hodiny postarala asi dvacetičlenná skupinka, která na Masarykově náměstí protestovala proti vládním opatřením. Vše se obešlo bez incidentů. Jinak všude panoval až mrtvolný klid. Ve Stodolní ulici bez většího zájmu fungovalo pět výdejních okének – dvě u barů a tří u stánků s rychlým občerstvením. Úderem jedenadvacáté hodiny, kdy začal platit zákaz vycházení, se život prakticky zastavil. S trochou nadsázky řečeno, nejvíce byli v ulicích vidět novináři monitorující dění.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Smutno

Občas někdo někam prošel. Sem tam dělobuch. Ponurou atmosféru dotvářela mlha. Jako kdyby nastal konec světa.

Smutný byl i samotný přechod do nového roku. Přesně o půlnoci Masarykovo náměstí v centru Ostravy zelo prázdnotou. Ticho rušily pouze kroky hlídky městské policie a televizní štáb točící reportáž. „Všechno je v klidu, nic se neděje,“ dozvěděli jsme se od strážníků.

Po půlnoci byly z různých míst slyšet petardy a dělobuchy, ve srovnání s minulými roky to však byl pouhý „odvárek“. Snad ty příští silvestrovské oslavy budou veselejší…