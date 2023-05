/FOTOGALERIE/ Veškerá nabídka dostupných konopných produktů se od dneška do neděle vměstnala pod střechu ostravského Trojhalí.

V Ostravě začal 6. ročník Konopexu | Video: Deník/Petr Jiříček

Svými mastičkami, tinkturami nebo oleji přispěl i „Konopný táta“ Jiří Nutil. Dopřeje-li počasí, proletí se návštěvníci i horkovzdušným balonem.

S pěstováním konopí začal před deseti lety. „Měl jsem doma dvě kytičky, udělal mastičku a fungovalo to,“ popisuje Jiří Nutil své začátky. Ovšem bylo to skutečně tak? „Samozřejmě jsem to měl na hulení, ale tím, že jsem malý spotřebitel, většina šla skutečně do mastiček a po sousedech,“ upřesňuje muž, který se nyní obchodně prezentuje jako Konopný táta.

Prvních pět let se učil, měnil technologie výroby, až ve druhé pětiletce spustil e-shop, nabral lidi a začal to brát i z výdělečného hlediska. Dnes si na nedostatek zákazníků nemůže stěžovat.

Doupě neřesti? Kdepak. Takto „hospodaří“ Konopný Táta na farmě u Havířova

„Nesoustředíme se na hulení, ale na zdravou stravu a léčivé schopnosti konopí. Naše cílová skupina jsou tedy spíše starší lidé, kteří mají různé zdravotní problémy a neumí nebo nechtějí si to sami vypěstovat a vyrobit,“ vysvětluje Nutil s tím, že poptávka zákazníků se postupně mění. Nabízí jim nejrůznější mastičky a čaje, konopnou kávu, loupaná semínka, oleje a mnoho dalších výrobků.

Účinný lék na ekzémy a vředy

Na Konopex jezdívá z Těrlicka pravidelně a vždy doveze něco nového. „Nejvíce jsem hrdý na naše mastičky, které si sami vyrábíme. Na nich jsem firmu postavil a už deset let je zdokonalujeme. Máme na ně výborné ohlasy – někoho údajně doslova spasily, ale je otázka, nakolik je to pravda. Nicméně skutečně nám chodí fotky atopických ekzémů nebo bércových vředů lidí, kterým po léčebné kůře zcela zmizely,“ zmiňuje Konopný táta a léčbu konopím přirovnává k placebu.

Veletrh konopí v Ostravě lákal starší generaci i stavaře, přišel také šéf Pirátů

V létě na těrlické farmě chystá průlomový krok. „Připravujeme extrakční linku s analytickou laboratoří, kde budeme dělat rozbory konopí nejen pro vlastní účely. Je spousta firem, které nabízí konopné oleje a kapky, ale přímo výrobců je minimum, v Česku je vlastně jenom jedna podobná linka a laboratoř,“ popsal Nutil krok, jehož přípravy mu zabraly čtyři roky. Na lince je v případě zájmu ochoten nechat extrahovat i jiné bylinky.

K otázce legalizace konopí se staví podle očekávání otevřeně. „To, aby si někdo mohl vypěstovat pár kytiček a udělat si léčivou mast, olej nebo tinkturu, je přece v pořádku. Společnost o to má zájem, poptávka je vysoká a je lepší poptávku řízeně uspokojit, než perzekuovat s vědomím, že to lidé budou porušovat. Takto na tom může i stát vydělat třeba formou daní,“ nabízí svůj pohled místní pěstitel a zpracovatel.

Konopná desítka i vzlet balonem

Organizátor Konopexu Jan Dokoupil vzrůstající zájem o konopí a jeho produkty potvrzuje. „Návštěvnost nám roste, vystavovatelů přibývá, dnes jich máme už kolem sedmdesáti. O mnoho větší akci z Konopexu však dělat nechceme, protože jak vystavovatelé, tak návštěvníci poté nemají dostatečný komfort,“ říká Dokoupil, jenž je vděčný zejména za slunečný víkend, za který se celý rok „modlí“.

Konopex v Ostravě: svět zajímavější než marihuanová doupata!

Pro letošní ročník si organizátoři připravili několik novinek, k dostání je vůbec poprvé například Konopex divoká desítka, konopné pivo uvařené speciálně pro šestý Konopex. „Je to desetistupňový Pale Ale z divokého chmele a divokého konopí a je vážně výborný.“

Není to však jediné lákadlo. Pokud povětrnostní podmínky dovolí, bude k nebi stoupat horkovzdušný balon. „Máme ho připravený. Mohl by návštěvníky vznášet do výšky třiceti až padesáti metrů, aby Konopex viděli hezky shora,“ popisuje Dokoupil. Po celý víkend budou v Trojhalí probíhat také skateové závody, venku bude hudební stage, workshopy, chill out zóna a dnes i v sobotu večer na Konopex naváže afterparty v nedalekém klubu Marley.