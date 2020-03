Mapa KHS Ostrava z pondělního rána:

Bruntál: 10

Frýdek-Místek: 44 (+ 1 uzdravený)

Karviná: 9

Nový Jičín: 7

Opava: 17

Ostrava: 34

STALO SE během víkendu

Česko má první oběť koronaviru

Nemoci COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, podlehl v Česku první člověk. Jedná o pětadevadesátiletého muže z pražské Nemoncice Na Bulovce, potvrdil epidemiolog Roman Prymula - více zde.



Úsměv tramvajím zakryly roušky, Ostravě chybí na 250 šoférů

V tuto roční dobu mají obvykle nemocných přibližně padesát až šedesát řidíčů. Teď jich ale Dopravnímu podniku Ostrava schází na 250 - více zde.



Hasiči přivezli domů do kraje autobus lidí, vraceli se z Afriky, uvízli v Polsku

Celkem 26 obyvatel regionu, kteří kvůli zavřeným hranicím s Polskem neměli možnost se dopravit zpátky domů, převezli o víkendu do regionu Moravskoslezští hasiči - více zde.



Ani koronavir drogy v ulicích Ostravy nezastaví, stříkačky se mění stále

Výměna „nadobíčka“ uživatelům drog teď není žádné z ruky do ruky. Zdali to platí i ve vztahu dealer – narkoman s bezkontaktním předáváním dávek a peněz za ně, se dá pochybovat. Ale pro terénní pracovníky je omezení osobního kontaktu pravidlo a druhá strana ho respektuje - více zde.



Opilí Poláci se brodili přes řeku do Česka. Chtěli další alkohol

Opilí muži (52 a 40 let) z Polska se pokoušeli překročit ilegálně řeku, aby se z polské strany dostali na českou kde si, posle svých slov, chtěli koupit alkohol - více zde.



PODÍVEJTE SE na opavské osobnosti, které nafotily sérii ROUŠKA NENÍ HANBA!

“Teď, víc než kdy jindy, musíme táhnout za jeden provaz. Čím dříve to bude pryč, tím dříve se vrátíme k tomu, co milujeme, k tomu, čím jsme,” komentuje Deep media studio současnou krizovou situaci - více zde.

Další zdravotnický materiál má létat z Číny přímo do Ostravy

Společnost EGT Express chce od příštího týdne spustit dodávky leteckého materiálu z čínského Urumči do Ostravy. Chce využít pravidelnou nákladní linku Urumči – Taškent – Ostrava, kterou spustila loni na podzim - více zde.





Senioři v Ostravě vyrazili na ranní nákupy, měli roušky i dobrou náladu

/FOTOGALERIE/ Nové nařízení vlády o ranních nákupech od 7 do 9 hodin se setkalo u seniorů s pozitivním ohlasem. Svědčí o tom i reportáž fotografa Deníku Lukáše Stona, který za nimi v sobotu vyrazil do ostravských supermarketů - podívejte se zde.



Policisté kontrolovali ostravské podniky. Dodržují koronavirové zákazy všichni?

Již více než tisíc kontrol provozoven a prodejen, které musely být uzavřeny na základě nařízení vlády v rámci opatření proti šíření koronaviru, provedli policisté v Moravskoslezském kraji - více zde.



ROUŠKOMÁNIE v kraji: Vyrábíte doma roušky? Podělte se s námi o jejich fotky

/"ROUŠKOFOTOGALERIE"/ Šijete si doma roušky? Inspirujte a povzbuďte ostatní, ukažte své výtvory - více zde.



Proti koronaviru humorem. Jaké fóry sdílí Ostrava na sítí?

Nejrůznější vtipy mnohdy i černěhumorného charakteru, které dokazují, že Ostraváci ani v těžkých chvílích neztrácejí nadhled a smysl pro humor. Také to se dnes objevuje a sdílí na sociálních sítích v Ostravě a okolí - více zde.



Respirátory z Číny dorazily v sobotu do Ostravy

Dodávku kraj rozdělí především mezi zdravotníky, tedy praktické lékaře, ambulantní specialisty a stomatology - více zde.



Snoubenci musejí počkat

Kvůli nařízení vlády o omezení volného pohybu osob se nekonají ani svatební obřady - více zde.



Horské lázně se uzavřely pro veřejnost, nepřijedou už ani noví klienti

Premiér Babiš koncem února uvedl v televizi v souvislosti s koronavirem, že v nejhorším případě je připraveno přijímat zařízení v Karlově Studánce. Horské lázně Karlova Studánka jsou totiž státní podnik a zdravotnické zařízení přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Jak to tam vypadá dnes - více zde.





VÝZVA DENÍKU: Čas nouze "zrodil" nové hrdiny. Děkujeme, dáme to!

Čtenáři Deníku posílají na redakci vzkazy a poděkování lidem, kteří v době, kdy je v České republice vyhlášen stav nouze a nařízena celostátní karanténa, prokazují velkou osobní statečnost, aniž by se o nich vědělo. Připojit svůj vzkaz nyní můžete i vy - více zde.

