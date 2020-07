Všech 23 lůžek bylo včera odpoledne obsazených, dvacet pacientů bylo s prokázanou nákazou koronavirem, tři s podezřením na nákazu, a čekalo se na výsledky testů. Jeden pacient leží na ARO, ale zlepšuje se. Proto také náměstek pro lékařskou péči havířovské nemocnice Martin Sedláček už ve čtvrtek jednal s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví Martinem Gebauerem o navýšení kapacit pro infekční pacienty v nemocnicích v okolích městech.

"Bylo mi přislíbeno, že by měla být k dipozici lůžka v nemocnici ve Frýdku-Místku a v Opavě. Už včera se nám navíc podařilo přeložit dva nakažené pacienty do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě a trochu se nám tak ulevilo. Chtělo by to ale, aby své kapacity nabídly i další nemocnice," řekl Deníku Martin Sedláček. Podle něj už i řidiči rychlé lékařské pomoci mají informaci vědí, že s pacienty nemají jezdit do Havířova, ale třeba do Frýdku-Místku.

Jak Deníku potvrdila mluvčí nemocnice ve Frýdku-Místu Jana Březinová, nemocnice už má připraveno asi 30 lůžek pro pacienty s Covidem-19. Předevčírem jsme tam měli tři pacienty," řekla Březinová. Náměstek hejtmana Martin Gebauer dodal, že dalších dvacet lůžek pro infekční pacienty je k dispozici také v opavské nemocnici, která část operativy přesunula do Krnova.

Rekordní počty odběrů

Podle Martina Sedláčka sou aktuálně nakažení pacienti v havířovské nemocnici výrazně mladší než na začátku epidemie v březnu a dubnu. Nejčastěji jsou ve věku okolo 50 let a rekrutují se z rodinných příslušníků nakažených horníků. Zprvu jsou bezpříznakoví, ovšem během pár dní u nich dochází ke zhoršení stavu dostaví se dušnost a kašel.

V Havířově se v těchto dnech naplno testuje. "Naše odběrové místo je hraně kapacity. Ve čtvrtek i ve středu mělo každý den 170 odběrů, v úterý 140. To je nejvíc v celém kraji, včetně fakultky v Ostravě," dodal náměstek pro léčebnou péči havířovské nemocnice Martin Sedláček.