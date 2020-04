ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

POČTY ZA MS KRAJ:

Počet nemocných za MS kraj podle Ministerstva zdravotnictví (k 19.4. 17:25): 822

Počet nakažených v MS kraji podle Krajské hygieny Ostrava (k 19.4. 19:00): 812

Ostrava: 316

Frýdek-Místek: 176

Karviná: 110

Opava: 130

Nový Jičín: 56

Bruntál: 24

Počet uzdravených: 124

Počet mrtvých: 20



*Zdroj: Údaje vychází z MZ ČR a KHS Ostrava



**Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší? „Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



Mapy s údaji pro MS kraj o počtu nakažených:

*pro zvětšení map na ně klikněte

Mapa MZ, 19. dubna, 17.25 hodin.

Mapa KHS, 19. dubna, 19 hodin.

SOUHRN ZPRÁV Z MS KRAJE

(víkend 18. dubna a 19. dubna)

Policisté museli v regionu uzavřít několik marketů, anonym hrozil bombou

Několik obchodů a obchodních center v Moravskoslezském kraji musela v neděli ráno prohledávat policie, anonym totiž nahlásil uložení nástražného výbušného systému v jednom z obchodních řetězců - VÍCE ZDE.



Nejstarší horská chata v Beskydech vyhlíží 100. narozeniny

/FOTOGALERIE/ Nejstarší česká horská chata ve Slezských Beskydech se pomalu připravuje k významnému výročí. V příštím roce to bude už 100 let, kdy se na kopci Prašivá postavila za rekordních šest měsíců první chata - VÍCE ZDE.



Plošné testování v domovech seniorů na Ostravsku odhalilo minimum nákažených

Plošné testování rychlotesty v domovech pro seniory v Moravskoslezském kraji skončilo. V pondělí se znovu začnou testovat zaměstnanci. Zatím provedené opatření odhalilo minimum nakažených - VÍCE ZDE.



Cyklistu v kritickém stavu transportovali z Beskyd vrtulníkem záchranáři

Třiačtyřicetiletého muže ležícího bez známek života obejvil v sobotu v podvečer v oblasti Filipky nedaleko obce Návsí v Beskydech jiný cyklista. Ten u muže ihned zahájil srdeční masáž a přivolal zdravotnické záchranáře - VÍCE ZDE.



Opilý řidič narazil v Karviné do autobusu, nehoda si vyžádala zranění

Zřejmě vlivem nepozornosti a také alkoholu došlo v neděli krátce před polednem v Karviné k nehodě, při níž osobní auto narazilo do linkového autobusu - VÍCE ZDE.



Odborníci z FNO pomáhají v boji s koronavirem v rámci celého Česka

V expertních týmech Ministerstva zdravotnictví ČR působí nyní i dva odborníci z Fakultní nemocnice Ostrava. Svými zkušenostmi a znalostmi pomáhají řešit současnou pandemii - VÍCE ZDE.





V Ostravě opět ožila sportoviště, lidé vyrazili za pohybem ven

Tenisové a golfové míčky létaly v sobotu na sportovištích po celém Moravskoslezském kraji. Díky zmírnění vládních protikoronavirových opatření se otevřely tenisové, golfové i další sportovní areály. Lidé se ve velkém vrhli i na plážový volejbal. Nikomu nevadilo, že sprchy a šatny musely zůstat uzavřeny - VÍCE ZDE.



Paraglidisty v Beskydech zachraňovala Horská služba

Hned tři akce na záchranu zraněných paraglidistů se v sobotu udály v Beskydech, ve dvou případech musel do hor přiletět vrtulník - VÍCE ZDE.





Olík potřebuje k léčení získat denně nejméně milion korun! Lidé pomáhají sbírkou

Necelé čtyři týdny zbývají Radce a Bohumilovi ze Sedlice, aby sehnali peníze na genetickou terapii pro jejich syna bojujícího se spinální svalovou atrofií (SMA). Zolgensma se musí podat v půlce května… ne až v srpnu, kdy má dítě druhé narozeniny - VÍCE ZDE.



Doba koronavirová na špatné parkování nehraje, v Ostravě padají i pokuty

Za normálních okolností je takřka nemožné najít v centrech velkých měst a blízkém okolí volná místa k parkování. Obsazena jsou i některá placená parkoviště. Nyní je situace kvůli vládním protikoronavirovým opatřením jiná - VÍCE ZDE.



Lahve na kyslík z Vítkovic Česko pro zdravotnictví nechce, půjdou jinam. Proč?

Nečekaný zvrat! Ostravská společnost Vítkovice Cylinders ze skupiny Cylinders Holding, která je největším evropským výrobcem bezešvých ocelových lahví, nakonec české zdravotnictví zásobovat nebude. To se rozhodlo řešit situaci s lahvemi na kyslík a další medicinální plyny jiným způsobem - VÍCE ZDE.



VIDEO: Setkání ve FN v Ostravě, motorkáři nechtějí komplikovat práci lékařů

Netradičním způsobem se pokusili apelovat v době pandemie na motoristickou veřejnost lékaři z Fakultní nemocnice Ostrava. Se zástupci početné komunity motorkářů se setkali na Urgentním příjmu fakultní nemocnice - VÍCE ZDE.



Kofola koupila Ondrášovku, symbol Moravského Berouna

Stejně jako je limonáda Kofola symbolem Krnova s jeho prameništěm kvalitní kojenecké vody, máme minerálku Ondrášovku spojenou s Moravským Berounem a hlavně s jeho místní částí Ondrášov - VÍCE ZDE.



Studenti "zdravek" se vracejí do školy. Nemocnice hledají nové pomocníky

Od začátku nouzového stavu pomáhali v nemocnicích studenti vyšších ročníků zdravotních škol i téměř hotové doktoři a doktorky. Teď ale budou muset nemocnice hledat nové posily. Ta stávající totiž z velké části odejdou, aby se mohly věnovat připravě na maturitu a státnice - VÍCE ZDE.



Rouškový úklid vodáků z Posejdonu zbavil břehy Olše čtvrt tuny odpadu

Nouzový stav vyhlášený kvůli šíření epidemie koronaviru změnil i podobu tradičního jarního úklidu v rámci projektu Ukliďme Česko. Místo něj se dobrovolníci zapojili do Rouškového úklidu - VÍCE ZDE.



Fotíte mobilem? Na tyto věci byste neměli zapomínat

V době plné technologií už není problém udělat dobrou fotku mobilem. Jan Rybář, lektor fotografických kurzů iFotografování.cz, radí, jak vytáhnout z mobilního fotoaparátu to nejlepší a jak často v tomto předehnat i samotné fotoaparáty - VÍCE ZDE.



Mořská rybka malý klaun vybojovala pro Zoo Ostrava bronz za chovatelský úspěch

Zoo Ostrava získala díky odchovu mořské rybky klauna černotělého třetí místo v soutěži Bílý slon, kam se přihlašují zoologické zahrady z Česka a Slovenska - VÍCE ZDE.













EXKLUZIVNÍ ANKETA DENÍKU: Jak starostové v kraji bojují s koronavirem?



Deník oslovil v unikátním regionálním projektu primátory a starosty v celém Moravskoslezském kraji, aby se vyjádřili k současné koronavirové pandemii. „Každý občan z médií zhruba ví, jaká je aktuální situace ve velkých městech. Právě tato anketa ale přináší ucelený pohled i do malých vesnic v regionu,“ říká šéfredaktor Moravskoslezského deníku Aleš Uher. Deník zajímalo nejen to, jak náročné byly první dny po propuknutí pandemie, jak se semkli lidé, ale i to, jak zatím hodnotí práci Vlády ČR a Moravskoslezského kraje.



ODPOVĚDI STAROSTŮ NAJDETE:



Z OKRESŮ OSTRAVA, FRÝDEK-MÍSTEK, KARVINÁ - ZDE



Z OKRESŮ OPAVA, NOVÝ JIČÍN, BRUNTÁL - ZDE