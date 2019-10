V příštím týdnu mu bude 24 let. Narodil se předčasně v osmém měsíci těhotenství s dětskou mozkovou obrnou, Zdeňkův vývoj byl tedy jiný než u zdravých dětí. „Jeho zdravotní stav doprovázelo spoustu komplikací s dýcháním, zrakem a podobně,“ uvedl mladíkův tatínek, Zdeněk Pavelek starší, který se o syna stará společně s partnerkou.

Zdeněk ještě chodí do školy, studuje Střední školu prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě. „Ve škole se mu líbí, chodí tam rád především kvůli kamarádům. Věnuje se pletení košíků s tím, že tři dny v týdnu má praxi a dva dny má normální výuku. Matika mu nikdy moc nešla, ale třeba s českým jazykem problém nemá, hodně píše a perfektně se vyjadřuje,“ pochválil syna.

Zdeněk je velice kamarádský, ve společnosti je díky svému humoru oblíbený. „Jsem vděčný například bratrům Vimmerovým i všem ostatním, kteří pro nemocné něco s radostí a ochotou dělají. Zdeňka berou na procházky, na pivo… Já se jim na oplátku snažím pomoci s organizováním akcí jako je Joy run, jenž každoročně pomáhá handicapovaným,“ sdělil tatínek a dodal, že s cestovkou výše zmíněných bratrů také občas vyrážejí na zájezdy.

A jak vypadá běžný den rodiny, která je plně zaměstnána péčí o mladého muže? Naplánovanou mají dopředu každou minutu. „Vše se doma organizuje podle něj. Semtam odjede na dva dny na výlet s přáteli a to pak nevíme, co s časem, jsme dokonale vyvedení z míry,“ usmívá se Zdeněk Pavelek starší a vzápětí doplnil, že jsou moc rádi, že Zdeňka mají.

Cvičení je základ

Ze školy Zdeněk přijíždí okolo čtvrté hodiny odpolední a vrhá se na cvičení. „Chceme, aby se zlepšoval, ale nejvíc to musí chtít on sám. Bohužel to dělá proto, že to dělat musí. Od malička jsme ho trápili různými metodami, hodně plakal, bolelo ho to, asi si vytvořil určitou averzi,“ povzdechl si nad vzpomínkou krušných časů, na které nerad vzpomíná.

Výtěžek Kabelkového veletrhu, jenž se uskuteční v prostorách Obchodního centra Breda & Weinstein v Opavě plánují využít na asistenční služby, za které rodina zaplatí měsíčně nemalou částku. „Maximálně by si Zdenda ještě přál nový notebook,“ uzavírá tatínek.

Ve čtvrtém ročníku Kabelkového veletrhu v Opavě padl absolutní rekord ve vybrané částce, k nemocnému Přemečkovi Ulmanovi z Uhlířova, který trpí spinální svalovou atrofii II. typu, tehdy putovalo 137 578 korun.