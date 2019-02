/DENÍK SLEDUJE/ První kolo výběrového řízení na prodej staré Bredy skončilo. Kdyby došlo k vypsání kola druhého, je třeba počítat i se zahraničními zájemci, třeba z Polska nebo Německa.

Informace o prodeji bývalého obchodního domu Breda, který vlastnil opavský podnikatel Kamil Kolek, se na veřejnosti objevila letos v únoru. Správce konkurzní podstaty Josef Cupka přednostně nabídl koupi někdejší dominanty slezské metropole městu, přičemž cena činí podle znaleckého posudku 55 milionů korun.

Na svém březnovém zasedání však opavští zastupitelé záměr, že by se město mohlo stát vlastníkem Bredy, odročili do doby, než budou mít k dispozici veškeré informace k právnímu stavu budovy. Na základě tohoto jejich rozhodnutí pak bylo de facto oficiálně spuštěno výběrové řízení, které skončilo v úterý 15. května.

„Nyní bude probíhat jeho vyhodnocení, a jestli budou nabídky odpovídat zadání a nebudou žádné pochybnosti, Bredu prodám. Pokud ne, vypíše se řízení znovu,“ přiblížil správce konkurzní podstaty Josef Cupka.

A pokračoval: „V tomto případě počítám s tím, že oslovíme formou inzerce i zahraniční zájemce, a to z Polska a Německa. Konkurz na Bredu probíhá, ne mým přičiněním, už nějakých třináct let, takže času je dost.“

Město podle primátora Radima Křupaly (ČSSD) nehodlá na svém původním rozhodnutí nic měnit. „Nepředpokládáme žádné kroky, že bychom Bredu za těchto podmínek koupili. Mohli bychom se o tom bavit pouze za předpokladu, že by cena byla výrazně nižší, pak jsme ochotni přistoupit na diskusi,“ řekl Radim Křupala.

K TÉMATU

Co s Bredou bude, je věcí nových majitelů

Do prvního kola výběrového řízení se přihlásili celkem tři zájemci, všichni z České republiky. Jaké jsou jejich záměry s Bredou, nechtěl Josef Cupka blíže komentovat. „Bude však čistě věcí nového majitele, co s Bredou dále bude. Vlastník si s objektem už může nakládat dle sebe, je to jeho věc,“ konstatoval. Jestli se nakonec přistoupí k vypsání další soutěže, nebo vzejde nový majitel Bredy už z kola prvního, by mělo být jasno v řádech několika příštích týdnů.