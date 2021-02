S Prací pro šaška. Práce pro šaška se totiž jmenuje zcela nový singl a videoklip, který Štěpán Kozub vymyslel a zrežíroval. Jde o jeho další spolupráci s ostravským hudebníkem Jiřím Krhutem, se kterým vloni vydal album písní Prásknu bičem.

Podívejte se na videoklip k písni Práce pro šaška, který režíroval Štěpán Kozub



A ačkoli by bylo logické, že další klip bude právě na některou z úspěšných písní oblíbeníého alba, ostravská dvojice na to jde zcela jinak a nasazuje úplnou novinku.

"Píseň Práce pro šaška, jejíž hudbu i text napsal Jiří Krhut, je jedna z mála písní z repertoáru tohoto autorského dua, která neřeší vztahové, rozchodové či jiné milostné téma. Tenkrát je to píseň napsaná přímo na tělo Štěpánovi Kozubovi, jakožto herci a komikovi v jedné osobě a potýká se s tématem úskalí psychiky baviče, šaška a možná, obzlášt v dnešní těmto posláním nepřející době, i tragéda," píší sami autoři na internetu.

Za zmínku stojí i fakt, že kromě pro tuto dvojici neodmyslitelného zpěvu Barbary Kanyzové se na nahrávce podílel známý saxofonista Michal Žáček, který píseň přizdobil svým sólem na tenor saxofon. Klip byl natočen v interiérech Divadla Mír v produkci domovské Mír production s. r. o.

Štěpán Kozub v klipu Práce pro šaška.Zdroj: youtube.com



PRÁCE PRO ŠAŠKA



Je to hlavně práce pro šaška

Brát si nepříjemné věci na paškál

Sundat z nich ten levný celofán

Nebát se, co na to řekne pán



Je to asi úděl komik

Vědět, jak se vkusně pravda odmyká

Všechny v sále svléknout do naha

Terapie, která srdcím pomáhá



A tak tam stál, a na prknech prach

Všude kolem po stěnách se kutálel hrách

Sázel smích a zaléval pláč

Když pak ztich, řek jen nemáte zač



Je to někdy těžké pro herce

Vyklepávat role jako smetí z koberce

Umění je mrtvé, ať žije kýč

Talent vyšel z módy a je pryč



Je to prostě konec tragéda

Opona už ani oči nezvedá

Nepláče se ani nesměje

Nejsou role, není naděje.