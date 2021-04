Spolupracují s lékárnou Fakultní nemocnice Ostrava, se Záchranným útvarem HZS ČR v Hlučíně a s několika jednotkami dobrovolných hasičů z Ostravy a okolí, mj. z Radvanic, Muglinova a Vratimova.

Moravskoslezští profesionální hasiči už rozvezli po kraji od začátku letošního roku přes 200 tisíc dávek vakcín proti covidu v celkem 33 tisících lahvičkách (vialkách). A to jak do očkovacích center – nejvíce na ostravské Černé louce – tak nemocnicím a zdravotnickým zařízením, vybraným praktickým lékařům i do domovů pro seniory. Mají k tomu speciální chladničky doplněné termografy, které nepřetržitě zaznamenávají teplotu uvnitř chladničky, dále pevná molitanová plata proti otřesu, která některé typy vakcín během transportu vyžadují.

„Máme plnou důvěru vedení Moravskoslezského kraje. Pevně věřím, že očkování, na němž se rychlými a bezproblémovými rozvozy podílíme, už viditelně pomáhá a ještě pomůže mnoha občanům našeho kraje,“ uvedl ředitel HZS MSK brigádní generál Vladimír Vlček.

Hasiči od loňského jara, kdy vzniklo v objektu bývalé stanice HZS MSK v Ostravě-Hrabůvce Krajské distribuční centrum pro covid, na tomto místě přijali a pak odtud rozváželi miliony roušek a respirátorů, ochranných obleků, štítů, zdravotnických rukavic a čepic. Centrem prošlo i několik desítek přístrojů na podporu dýchaní pro ostravské a další nemocnice.

Z krajského distribučního střediska pro covid hasiči rozvezli miliony roušek, respirátorů a dalších zdravotnických potřeb stejně jako vakcín a antigenních testů určených školám.Zdroj: HZS MSK

Během letošního dubna tak odtud putovaly na radnice všech 22 obcí s rozšířenou působností dvě samostatné velké zásilky pro školská zařízení, které předem rozdělili pracovníci krajského úřadu. Nejprve 443 tisíc antigenních testů pro školáky, když v samotné Ostravě jich zůstalo 126 tisíc, posléze také 1,3 milionu respirátorů FFP2, kterých ostravským školám zůstalo 362 tisíc.

„Cokoli bylo v nouzovém stavu potřebné, jsme byli jsme připraveni rychle splnit. Naše každodenní služba občanům, například testování hůře pohyblivých osob a seniorů, ale pokračuje i za dnešních již mírnějších podmínek. Obce, města i kraj se o nás mohou dál opřít,“ zdůraznil Vladimír Vlček.