A rozhodně nejde o drobné! Kraj hodlá provoz linek podpořit částkou 7,8 milionu eur a to po dobu čtyř let. Celkově by se tak suma mohla vyšplhat až k 800 milionům korun.

Pozitivní zprávou naopak je, že pokud hlasování projde, tak už od jara příštího roku by se mohlo z Ostravy létat dvakrát denně do Vídně a Mnichova. Start třetí pravidelné linky do Varšavy bude závislý od vyřešení problémů s letadly Boeing 737 MAX.

Deník oslovil známého českého novináře specializujícího se na oblast dopravy Jana Sůru, který je spoluzakladatelem webu Zdopravy.cz, aby se k záměru kraje vyjádřil.

„Nejsem zastáncem dotování leteckých linek. Pokud má nějaká linka šanci na úspěch, měla by se uživit komerčně,“ uvedl Jan Sůra.

Moravskoslezský kraj dává ostravskému letišti poslední šanci. Co si o finanční podpoře linek myslíte?

Pochopím, že z některých opravdu mimořádně zaostalých či odlehlých regionů může být finanční podpora na místě. To ale není případ Ostravy s velkým letištěm v nedalekých Katovicích.

Jaké plusy a minusy tedy ve snaze oživit ostravské letiště vidíte?

Je určitě chvályhodné, že se vedení kraje snaží s rozvojem letiště něco dělat. Otázka je, zda takový experiment opravdu stojí za tyto peníze. Minus vidím už v samotné myšlence utrácet tak velký objem peněz za leteckou dopravu. Kraj s oblibou argumentuje tím, že tím přiláká více investorů, a že chtějí obnovit nebo rozšířit letecké spojení. Nicméně stačí se podívat třeba na podnik Škoda Auto. Na Ruzyň je to z Mladé Boleslavi dál než z Ostravy do Katovic a za žádné letiště automobilka nelobbuje.

Na linky do Vídně a Mnichova se krajští zastupitelé hodlají zavázat částkou 7,8 milionu eur ročně, což je zhruba 203 milionů korun, a to po dobu čtyř let. Linku do Varšavy chtějí podpořit 400 tisíci eur ročně, tedy zhruba 10,5 milionu. Mají linky šanci být úspěšné?

Určitě má smysl napojení na jedno velké letiště. Nerozumím tomu, proč by měly být dvě, na druhé straně Vídeň a Mnichov mají jako hlavního hráče stejnou skupinu Lufthansu. Nicméně linka z Ostravy do Vídně tu už byla a víme, jak dopadla. Osobně si myslím, že větší smysl má Varšava a Mnichov.

Takže vybrané destinace nejsou podle vás ideální?

Je logické, že kraj chce napojení do sítě velké letecké společnosti. Pokud se nepletu, v minulosti sháněl přímé lety do Helsinek. Logické by bylo spojení přes Varšavu, ale tam není přímá linka společnosti LOT. Osobně si myslím, že je nereálné, aby byly lety do všech tří destinací, jak kraj plánuje. Taková poptávka tu není.

Náměstek hejtmana pro dopravu a investice Jakub Unucka uvedl, že návratnost investice by měla být do pěti let. Je to podle vás reálné?

Neznám studii, na základě které toto tvrdí, kraj ji bohužel zatím nezveřejnil. Znám ale studii, která se dělala ke kolejovému napojení letiště v Mošnově… Podle ní už letos mělo letiště odbavit milion cestujících. Tolik zhruba k relevantnosti studií.