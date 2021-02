"Děkujeme vřele všem, kteří jste nám včera drželi palce s Králi videa. I když jsme nevyhráli, tak to vůbec nevadí. Pro nás je tou cenou vaše přízeň a podpora od samotného počátku, která je s námi pořád. Gratulujeme všem vítězům," napsal v neděli režisér Lukáš Bulava za celý tým, se kterým film realizoval, na sociálních sítích.

"Velký dík patří také distribuční společnost Film Europe, která našemu filmu věřila a dostala ho tak do distribuce kin," řekl pak Lukáš Bulava v neděli Deníku z vlaku, ve kterém cestoval z pražské události domů do Karviné.

Podívejte se na trailer filmu Králové videa

Zdroj: Youtube

Dokument karvinského režiséra Králové videa byl nominován v kategorii Nejlepší dokumentární film. Spolu s ním nominaci získaly také snímky Alchymická pec a mediálně známý snímek V síti. Snímek o úchylných lidech, kteří na internetu číhají na děti v roli tzv. sexuálních predátorů, pak cenu nakonec získal.

Milostný dopis té době

"Králové videa, to je milostný dopis té době," řekl pak vloni Lukáš Bulava o svém snímku po jeho slavnostním uvedení do kin. Myslel tím dobu 80. a 90. let minulého století, kdy Česko mj. zasáhl fenomén pirátsky dabovaných a distribuovaných videokazet s filmy, o jejichž premiéře v kinech si tehdy diváci mohli nechat jen zdát.

Světová filmová produkce tak na černo zaplavovala české domácnosti na videokazetách, ke kterým neodmyslitelně patřil i dobový rychlodabing. A právě o tomto fenoménu snímek Králové videa vypráví. Ačkoli dokument, diváci se při jeho produkcích nezřídka smějí, jako u nejlepší komedie.

Bodejť by ne. Štáb snímku věnoval přípravě nemálo času a podařil se mu husarský kousek. Vypátrat a dostat před kameru spousty především tehdejších dabérů. Ve filmu tak vystupují a vzpomínají třeba Ondřej Hejma, Roman Holý, Ondřej Neff, Zdeněk Troška a další.

Podívejte se na druhý trailer k snímku Králové videa

Zdroj: Youtube

Mnozí diváci to možná do dneška netušili, ale také hlasy těchto lidí "běhaly" na dobových videokazetách v Česku. Specifická doba a prostředí samozřejmě přinesla i spousty dalších zajímavostí a historek, kterých je snímek plný.

“Sledování videa byla nedílná součást mého dětství. V té době pirátských kazet se u mě zrodila nefalšovaná láska k filmům a cítím vděčnost, že jsem vyrůstal v prostředí, kde jsme mohli jako rodina společně zažívat to nadšení z každého dalšího nového bijáku. Jsem proto rád, že nyní jako jeden z tvůrců projektu Králové videa se mohu podělit o tyto zážitky,” říká k tomu samotný Lukáš Bulava.

CHYSTÁ SE NOVÝ FILM

Půjde o mysteriózní krimi s erotickým podtextem ze slezské vesnice v 70. letech

Žluté květy. Tak se jmenuje nový film karvinského režiséra Lukáše Bulavy, na kterém už začaly první přípravné práce. "Půjde o mutaci československého filmu Po stopách krve a italských horror giallo klenotů Don't torture a duckling a Tenebre," prozradil zatím karvinský režisér.



Dodal, že je hotový scénář a snímek už částečně zná také své herecké obsazení. Mimo jiné si v něm zahrají ostravští herci Kristýna Krajíčková, Adam Langer a Petr Panzenberger, Bulavova dvorní karvinská herečka Barbora Kosiecová, či brněnský herec Robert Vrba, který je i spoluautorem scénáře. Casting na další role zatím není uzavřený a probíhají některá další jednání.



Lukáš Bulava s herci Kristýnou Krajíčkovou a Petrem Panzenbergerem při přípravě nového snímku Žluté květy.Zdroj: archiv Lukáše Bulavy



Výbornou zprávou je, že hudbu k filmu složí americký hudebník Dave Neabore, baskytarista kultovní rap hard core kapely Dog Eat Dog. Amerického hudebníka pojí s karvinským režisérem i dlouholeté přátelství, které vzniklo pro jejich společnou vášen pro hudbu a staré horrorové filmy.



"Scénář jsme začali psát vloni a je již kompletní," řekl dále Lukáš Bulava. Prozradil také, že děj filmu se bude odehrávat ve slezské vesnici v 70. letech minulého století.



"Filmový subžánr giallo se natáčel především v 60. letech v Itálii. Šlo o filmy plné krvavých scén, s vysoce stylizovanou kamerou, důrazem na atmosféru a svou roli hrála také vždy neobvyklá a zvláštní hudební složka. Dějove jde většinou o mysteriozní či psychologické detektivky. K významnějším autorům žánru patří Lucio Fulci, Mario Bava a především Dario Argento," dodává k filmu Žluté květy režisér a scénarista z Karviné.