Obří model, který je žhavým kandidátem na vůbec největší v České republice, se rozprostírá ve dvou místnostech na ploše 250 metrů čtverečních. Aktuálně je z osmdesáti procent pojízdný, takže návštěvníci už mohou sledovat pohyb jednotlivých souprav. Provoz na trati pečlivě koordinuje dispečer, který hlídá, aby všechny vlaky dorazily na svá místa a nestřetly se. Vše má svůj daný „jízdní řád“. Zkrátka jako v reálu.

Obdivuhodné detaily

Model, to ale nejsou jen vlaky a koleje. Nedílnou součástí je okolní krajina, jsou zde „zasazeny“ tisícovky stromečků a keřů, „postaveny“ domy, železniční stanice, a to podle svých skutečných předloh. Detaily figurek jsou neuvěřitelné a je vidět, že modeláře jejich záliba ohromně baví. Narazíte tady na chytajícího rybáře, dětský tábor, pasoucí se koně, plavce v rybníku, autobusy a auta na silnicích. Nechybí například ani scéna pohřbu na hřbitově, na zahrádkách pak můžete obdivovat, která zelenina se obyvatelům zrovna urodila.

„Pocity, že jsme konečně otevřeli, jsou uspokojivé. Ještě to není tak, jak bychom si představovali, ale je to taková ta úleva, že se to podařilo,“ prozrazuje s úsměvem jeden z modelářů Jakub Javorek, který skutečně pracuje jako strojvedoucí.

Exkurze i komentované prohlídky

Někteří fanoušci si tuto partu nadšenců jistě pamatují ze Lhoty u Opavy, kde až do roku 2018 sedm let svůj model veřejnosti představovali. Rozdíl oproti původnímu modelu a tomuto novému je bezesporu v jeho velikosti.

„Kolejiště se zvětšilo skoro trojnásobně. Trochu se přepracovala koncepce. Například už se jezdí mezi stanicemi tak, jako se jezdí v reálu. Do budoucna plánujeme dělat exkurze třeba pro školy. Vysvětlovat lidem při komentovaných prohlídkách, jak vlastně železnice funguje. To je také veliká změna oproti Lhotě. Tam bylo kolejiště prezentováno spíše jako jakási hračka,“ pokračuje.

Model se bude nadále vylepšovat. „Je tu ještě práce tak na deset let, musíme vše zdokonalovat, spousta věcí se bude zapojovat, zkrášlovat krajina, čeká nás toho ještě strašně hodně,“ přibližuje Jakub Javorek. V Opavě zůstane model ještě minimálně pět let, možná i více. Poté by se měl přestěhovat zpátky do Lhoty u Opavy, kde již modeláři mají zakoupen pozemek pro stavbu své vlastní haly, paradoxně hned za tamním vlakovým nádražím.

A kam mohou přijít zájemci model zhlédnout? Nachází se v hale ve Wolkerově ulici 1359/11A v opavské části Kateřinky. Otevírací doba v letošním roce není pevně stanovena a zatím jede v omezeném režimu. Model bude přístupný ještě v neděli 11. července od 10 do 17 hodin, o dalším provozu budou železničáři informovat na Facebooku Železniční modeláři ve Lhotě nebo na webu zmlhota.cz.

Modeláři se představili i v Hvozdnickém expresu

S prací železničních modelářů se mohli seznámit už také cestující Hvozdnického expresu, který v sezoně od května do září brázdí trať mezi Opavou a Svobodnými Heřmanicemi.

„Ta železničářská rodina je velmi propojená, od modelářů až po klasické „ajznboňáky“. My jsme byli Hvozdnickým expresem osloveni, že pojedeme společně. Lidem jsme tam prezentovali svou práci. I do budoucna máme v plánu takto spolupracovat s kýmkoli, kdo bude mít zájem a chtít využít naše služby. Nebo my jejich, spolupráce navázána určitě bude,“ říká modelář Jakub Javorek.

On sám velmi přivítal, že se trať znovu obnovila poté, co ji České dráhy před několika lety zrušily a odmítly provozovat. Našel se však provozovatel soukromý. Zajímavostí například je, že u Hvozdnického expresu se střídají různé lokomotivy.

„Určitě je to pro náš kraj skvělé, je to velké lákadlo. Na Hvozdnický expres se jezdí dívat dokonce i fanoušci ze zahraničí. Já osobně jsem velký zastánce železnice a těžce jsem nesl, když byla trať zrušena, bylo to nelogické. Expres je velmi oblíbený, jeho čísla rostou a jsem za to strašně rád. Je dobře, že se něco takového odehrává i tady u nás a ne jen kolem Prahy. Například se obnovil i letní provoz do Malé Morávky, jezdí tam Slezský železničářský spolek a je zkrátka dobře, že se tratě zachraňují,“ dodává Jakub Javorek.