Zatímco prodavačka v obchodu s potravinami v centru obce podotýká, že poslední období z jejího pohledu úbytek lidí nepřineslo, neboť turisté vyráželi ve velkém i do samotné obory, pokladní Dalibor u kasy při vstupu na hradní nádvoří hovoří jinak.

Od lidí totiž začal vstupné vybírat až předminulé úterý, přičemž až následující víkend a také uplynulá sobota za něco stojí a co do návštěvnosti jsou už srovnatelné s dobou „předcovidovou“.„Rozjezd byl hodně pomalý.

Ale konečně jsou lidé zpět!“ těší Dalibora, který lidem přicházejícím později připomíná, že tentokrát je hrad veřejnosti přístupný pouze do 13 hodin a poslední vstup je možný půl hodiny předtím.

Poté se hrad uzavírá a skupiny historického šermu a další organizované spolky v dobových krojích hrad využívají k natáčení dobového snímku pro vlastní účely.O tom už dopoledne svědčí nebývale velký počet kameramanů, lidí v brnění a dobových krojích, ale také všudypřítomné koně a také nebývalý počet vozidel přímo před branami hradu. Lidem ale zkrácený den pranic nevadí, jako obvykle se směle fotí s liškou Bystrouškou, na – pro Hukvaldy téměř symbolických – kořenech stromů cestou nahoru a tam i se samotnými hradními kulisami.

Pěkné počasí přilákalo do obory a na hrad Hukvaldy mnoho návštěvníků. Samotný hrad a jeho okolí využili i filmaři, kteří zde natáčeli historický film, 15. května 2021 Hukvaldy.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Až to chvíli vypadá, jako by se i dopoledne Hukvaldy vrátily v čase na filmová plátna. Kdo zná pohádku O statečném kováři a vybaví si psa černokněžníka Černomora, přísahal by, že jej právě viděl, symbolicky i s kulisami hradu. Páníček Jiří však jen podotýká, že jako obvykle vzal svou fenku Elie trochu na vzduch. Stejně jako partneři partnerky a rodiče děti. Letní počasí totiž netrvá dlouho a už odpoledne se nad Hukvaldy opět snáší déšť.