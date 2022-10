Lidovci hledali dva hlasy

Monika Brzesková, za svobodna Žídková, Česká a evropská miss z roku 1995, stojí v čele Kravař osm let. První volební období ještě „kopala“ za stranu Aloise Hadamczika, od roku 2018 už hájí barvy KDU-ČSL. I letos figurovala na kandidátce lidovců jako jednička. A když lidovci komunálky na konci letošního září opět vyhráli, začalo vyjednávání o koalici. KDU-ČSL získala v jednadvacetičlenném zastupitelstvu pět mandátů.

Hned po volbách byla jasná spolupráce lidovců a stranou Pro Kravaře stávajícího místostarosty Martina Schwarze, ti obdrželi čtyři křesla. K těsné většině chybělo Monice Brzeskové najít dva hlasy. Povolební vyjednávání hodnotila jako velmi složitá, jak Deníku před několika dny sama sdělila. Tehdy se ještě o „upečené“ koalici bez KDU-ČSL nevědělo.

V rámci vyjednávání oslovili lidovci hnutí ANO a poté Za Kravaře prosperující. Na úrodnou půdu ale schůzky nepadly. Naopak. Ze šesti stran, které se do zastupitelstva dostaly, podepsaly koaliční smlouvu zmíněné čtyři – Za Kravaře prosperující (4 mandáty), ANO 2011 (3 mandáty), Nová síla Kravař (3 mandáty) a SPD (2 mandáty). KDU-ČSL a Pro Kravaře tak zůstávají ze hry.

„My jsme se to dozvěděli ze sociálních sítí, tento způsob, kdy nás nikdo neinformoval, mi připadal zvláštní. Ale respektujeme rozhodnutí těch čtyř subjektů. Mají na to nárok, volební systém to dovoluje a v životě už to tak bývá. Velmi nás těší obrovská podpora lidí, posílají e-maily, SMS, jsou to úžasné zprávy. Na druhou stranu si říkám, že do ustavujícího zastupitelstva se může cokoli změnit. Jsme stále připraveni k jednání. Jako neúspěch to neberu. Voliči si nás vybrali jako vítěze, a to, že se to po volbách domluvilo jinak, už tak v politice bývá,“ řekla naší redakci Monika Brzesková.

Nová role v opozici

Signály, že nakonec i jako vítěz voleb zůstanou v opozici, prý možná nějaké byly. „Z toho, že koaliční vyjednávání byla komplikovaná, se dalo něco tušit. Nevyvíjelo se to úplně tak, jaká byla naše představa hned po vyhlášení výsledků voleb,“ pokračuje. Pokud nakonec skutečně zamíří do opozice, jsou podle Moniky Brzeskové lidovci připraveni být opozicí konstruktivní.

„I vzhledem k tomu, že jsme stáli u všech velkých projektů a jsou připraveny projekty další. Určitě si to jako opozice budeme hlídat a občanům můžeme slíbit, že budeme dohlížet na to, aby nově vzniklé uskupení bylo pod řádným drobnohledem a kontrolou. Vůbec se toho nebojíme, ba naopak, někdy se ty věci z opozice řeší daleko lépe,“ dodává Monika Brzesková s tím, že z politické scény Kravař KDU-ČSL určitě neodchází.

Hadamczik: mohlo to být úplně jinak

Nově vzniklá koalice, kterou ale musí ještě posvětit ustavující zastupitelstvo, má dohromady dvanáct křesel. Strana Aloise Hadamczika má čtyři mandáty, stejně jako Pro Kravaře, Za Kravaře prosperující ale získali více procent, a ve volbách tak skončili druzí za lidovci.

Z podepsané koaliční dohody vyplývá, že rozdělení mandátů bude následovné: post starosty a jednoho radního má připadnout Nové síle Kravař. Místostarostu a jednoho radního má dostat ANO, Za Kravaře prosperující pak budou mít v sedmičlenné radě dva své radní a SPD jednoho radního.

Podle Aloise Hadamczika však mohla celá koalice vypadat jinak. „Od lidovců nebyla korektnost. Kdyby nás oslovili hned, určitě to bylo k zamyšlení a slavilo by to úspěch. Oni ale nejdříve oslovili ANO, ale ti jim řekli, že s nimi nepůjdou. A pak, když už KDU-ČSL neměla nikoho, tak se obrátili na nás, abychom je zachránili a to nebylo dobře. Nebylo to tak, že bychom chtěli lidovce popravit. Kdyby oni přišli korektně za námi, udělali jsme velkou koalici s nimi, ANO a třeba panem Schwarzem, rozdělili si úkoly a pracovali pro město. To se nestalo. Musím ale říci, že jsem měl dilema. Na jedné straně tu byla Nová síla Kravař, která vždy bojovala proti Buly a na straně druhé lidovci, kteří byli u toho, když jsme Buly stavěli. Nebýt tehdejšího lidoveckého starosty pana Petra Rygela, tak aréna nestojí. Společně jsme dávali dohromady peníze tak, aby to nezatížilo obec,“ konstatuje pro Deník Alois Hadamczik.

Za Kravaře prosperující tedy poté oslovili ANO. „Upřímně musím říci, že se skupinou lidí kolem ANO jsme si sedli, podali jsme si ruce a byli k sobě fér. Kdyby se oni s námi nechtěli bavit, šli by s lidovci a bylo by vymalováno. No a do toho s námi chtěla jít Nová síla a aby nás bylo více, přizvali jsme ještě skupinu pana Bitomského a Kincla (pozn. red. oba z SPD). Pak jsme se všichni sešli, vyříkali si vše z očí do očí a některá vyříkávání byla dost tvrdá, protože jsem řekl, že hokejový tým nefunguje, když jsou skupinky, musí to být tým jednolitý. A tak jsme vytvořili tuto koalici a máme jediný cíl. Vycházet dobře s lidmi. Aby na úřadě pracovali úředníci pro lidi a my abychom udělali pro Kravaře co nejvíc. Já budu mít na starosti sportovně-kulturní část, budu pomáhat spolkům, fotbalu. Pomáhat budeme i Buly aréně, dětské hřiště bude pro děti zdarma. Věřím, že až za čtyři roky zúčtujeme, opět dokážu lidem v Kravařích, že i přes hodně práce, kterou mám v Praze, budu vždy myslet na Kravaře,“ míní.

I přesto, že Za Kravaře prosperující by mohla mít nárok na posty starosty či místostarosty, tyto pozice přenechává jiným. „Do funkce místostarostky jsme za nás nejdříve navrhli paní Watzlawikovou, ředitelku školy v Koutech. Ta ale následně sdělila, že tuto funkci nechce, že se hodlá dále věnovat práci ve škole. Já to dělat samozřejmě také nemůžu, byl by to střet zájmů. Sylva Náhlíková funkci jako doktorka nechtěla a pan Sentenský rovněž ne, oba se ale stanou radními. Pak jsme si řekli, pojďme to dát někomu mladšímu. A protože se k nám ANO zachovalo korektně, požádali jsme, aby post místostarosty obsadili oni,“ popisuje Alois Hadamczik rozdělení pozic s tím, že on sám zůstane jen v zastupitelstvu. Z ANO by se měl místostarostou stát Tomáš Hahn.

Budou mít Kravaře opět starostku?

Pozice starosty má připadnout Nové síle Kravař. A protože její lídryní je žena, je velmi pravděpodobné, že Kravaře budou mít ve vedení opět zástupkyni něžného pohlaví. O křeslo starostky se uchází Sandra Hradilová. Radním z Nové síly má být Lukáš Glabasnia.

„Jednání o koalici probíhala konstruktivně, dokázali jsme se spolu dohodnout. S těmito subjekty jsme se domluvili proto, že z naší strany jsme vzhledem ke společné minulosti nechtěli koalici s KDU-ČSL (Nová síla Kravař byla po volbách v roce 2018 součástí koalice. Sandra Hradilová byla místostarostkou, Milan Rostek radním. Asi po roce ale na své funkce oba rezignovali a Nová síla Kravař zamířila do opozice - pozn. red.). Kontaktovali jsme Pro Kravaře a tam nebyl zájem z jejich strany. Spolupráci nás a těch dalších tří subjektů jsme tedy viděli jako možnost a i jednání nám potvrdila, že spolu můžeme fungovat,“ uvedla pro Deník Sandra Hradilová. Podle ní má tato koalice větší potenciál než ta předchozí v roce 2018. „Myslím, že řada sporných věcí se v rámci koaličních jednání vyříkala. Vypadá to, že spolupráce by mohla vyjít už jen proto, že to probíhalo hodně otevřeně,“ dodává.