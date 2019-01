Zlín, Ostrava /ROZHOVOR, ANIMACE/ - Jeho tvář i jméno již od minulého týdne zná velká část obyvatel České republiky. Zlínský kriminalista Martin Baláž totiž společně se svým týmem policistů „rozprášil" metanolový gang.

Šéf zlínského Metyl týmu Martin Baláž | Foto: Policie ČR Zlín

Jeho tým byl ten, který si pak přijel pro dva hlavní podezřelé, dvaačtyřicetiletého R. F. z Ostravska a jeho komplice T. K., který je původem ze Zlína.

„Nedali jsme se zahltit drobnými překupníky, ale snažili jsme se jít především po těch velkých, což nás dovedlo až ke špičce koruny celého metanolového stromu," uvedl mimo jiné Baláž v rozhovoru pro Deník.

Můžete potvrdit, že jste se opravdu dostali až ke špičce celé metanolové větve, nebo je tu možnost, že stále i nad těmito dvěma hlavními aktéry je někdo ještě výš?

Myslím, že toho vrcholu jsme dosáhli, ale samozřejmě že jedeme stále dál. Všechno, co zjistíme během šetření, budeme dál prověřovat. Ale věřím, že koruny metanolového stromu jsme dosáhli.

Jak moc náročné vyšetřování to bylo?

Hodně. Pracovali jsme ve dne v noci, spali jsme tak čtyři hodiny denně. Někteří kolegové dokonce přespávali i tady na oddělení. Jeli jsme prakticky nonstop.

Měli jste vypracovanou nějakou strategii?

Jedinou strategií bylo dostat se co nejvýš, k hlavním organizátorům, a hlavně používat selský rozum.

Mohl byste shrnout, jakým způsobem se vám podařilo špičky celé metanolové větve najít?

Tak především nám hodně pomohly výpovědi přiotrávených lidí, které nás dovedly k majiteli večerky na sídlišti Jižní Svahy. Ten nás zase posunul k dalším lidem a ti zase k dalším. No a takto jsme se dostávali stále výš a výš. Nikdo totiž nechtěl, aby takzvaný „černý Petr" zůstal na něm. Neustále totiž přibývali jak nemocní, tak bohužel i mrtví.

Takže nebylo těžké z nich dostat potřebné informace?

Ani ne. Postavili jsme je před hotovou věc s tím, že máme prokázané, že tento alkohol šel přes ně a teď jen záleží na nich, jestli nám pomůžou dostat se dál, anebo to u nich skončí, dostanou „černého Petra", a tedy i mnohem horší trest. To stačilo k tomu, aby spolupracovali a pomohli nám dopátrat se až vrcholu, tedy těch dvou hlavních podezřelých mužů.

Provázelo jejich zatčení nějaké bezpečnostní opatření?

Nebylo to nic mimořádného, co by se vymykalo běžné kriminalistické práci.

A byli ozbrojeni?

Ne.

Je známo, že zatím vypovídá jenom dvaačtyřicetiletý muž z Ostravska. A co ten druhý?

Vypovídá stále jen jeden, druhý ne. V tomto případě už je práce trochu složitější, protože obvinění je závažné stejně jako hrozící tresty.

Už aspoň řekl, jakým způsobem se tedy stalo, že dali do oběhu takto nebezpečný alkohol?

Míchali alkohol z běžně dostupných produktů a nějakou dobu se jim dařilo. Jenže pak přišla chyba. Jeden z nich chtěl více zbohatnout. Takže si našel recepturu, podle níž zředil etanol metylalkoholem tak, že nápoj byl smrtící.

Je známo, že oba přece pracovali v chemickém průmyslu. Takže jak mohli udělat takovou chybu?

Ano, to pracovali, ale zřejmě s metanolem neměli až takové zkušenosti, aby dokázali odhadnout ten „správný" poměr.

Kde vůbec vzali k tomu potřebné suroviny?

Díky tomu, kde pracovali, měli své vlastní kontakty. Ale další podrobnosti už teď rozplétá hospodářská kriminálka, která si to převzala. Jejím úkolem je zjistit, odkud to brali, jestli měli na něco výjimky a další věci.

Neměli třeba pro tento účel založenou nějakou fiktivní společnost?

Ne, zatím takové informace nemáme.

Svěřil se vám ten jeden, co se mu vlastně honilo hlavou ve chvíli, kdy zjistil, co způsobili?

Řekněme, že se mi podařilo navázat s jedním z nich poměrně dobrý vztah. Takže se mi dokázal se spoustou věcí svěřit. Ve zkratce to bylo asi tak, že ve chvíli, kdy se dozvěděl, že namíchali smrtelnou dávku, tak mu došlo, že je konec a že už to nejde vrátit zpět.

Čím jste si ho tak získal?

Já ani nevím. Ale asi to bylo tím, že jsme spolu mluvili otevřeně a na rovinu. Já mu vyložil své karty na stůl a on se rozmluvil.

Pokoušeli se třeba zbavit toho, co v tom skladu ještě měli?

Dalo by se říct, že už na to ani neměli sílu. Prakticky už jenom čekali, kdy si pro ně policie přijde.

Byly tam z jeho strany nějaké emoce, třeba lítost nad tím, co udělal?

Nějaké emoční projevy tam byly. Je totiž na tom hodně psychicky špatně. Doslova je na dně.

Jak dlouho trval jeho výslech?

Bylo to několik výslechů, které trvaly i několik hodin.

I v noci?

Ne, to ne. Snažili jsme se to vždy ukončit do deseti do večera.

Museli jste použít takovou tu „hru" na dobrého a zlého policistu?

(Úsměv.) Tady nebylo potřeba nic takového. On opravdu spolupracoval a mluvil.

Takže to znamená, že by se z něj stal spolupracující obviněný?

To nemůžu komentovat. (Smích.)

Ale tak aspoň naznačte, jestli tato možnost existuje…

Zatím tato možnost tady není.

A jeho rodina věděla o tom, co dělá?

To nemohu říct.

Ani aspoň naznačit?

Ne ne. (Úsměv.)

No dobrá tedy. Tak z jiného soudku. Žil si třeba nad poměry díky penězům, které si vydělal?

To je otázka, kterou nám zodpoví až finanční šetření, které by nám mělo ukázat, kde vůbec veškeré peníze skončily a jakým majetkem fyzicky disponoval. Dalo by se říci, že on sám neměl nic.

Nemáte třeba ani odhady, kolik si mohl vydělat jenom tímto „jedem"?

To zatím nevíme, protože od některých odběratelů ještě nedostal ani zaplacené, navíc něco zůstalo na skladu.

Už víte, jak dlouho vlastně s alkoholem kšeftovali?

To nyní zjišťujeme, kdy s tím vůbec začali a kdy vůbec udělali tu chybu.

Kde vlastně vzali falešné etikety, kterými byly polepeny lahve s pančovanou kořalkou?

Zatím to zjišťujeme.

Máte zajištěné všechny typy etiket, které se dostaly do oběhu?

Ty, co se objevily na Zlínsku, máme všechny. V ostatních regionech je to zase práce našich kolegů.

Můžete shrnout, jakým způsobem to fungovalo na Zlínsku?

Je to poměrně jednoduché. Dva to namíchali, dodavatel si to odebral a ten to dával dalším, kteří si na tom přihodili nějakou tu korunu. Velká část se pak dostala do míchárny v garáži pod Jižními Svahy, kde už se jen přidaly tresti a odtud to šlo do prodejen.

Takže na Zlínsku fungoval jenom jeden muž, který měl svůj sklad v těch garážích?

To zatím nevíme, protože je dost možné, že si něco sami namíchali i překupníci. Ale on byl v tomto regionu tím hlavním.

Kolik jste tedy na Zlínsku celkem obvinili lidí?

Osm, z toho je pět ve vazbě. Dva jsou hlavní pachatelé, další tři distributoři, kteří si na tom nějakou tu korunu přihodili, a pak jsou fináloví prodejci.

Na Vsetínsku a Kroměřížsku už jsou také známy případy otrav. Jak se to tam dostalo, má v tom prsty někdo další?

Máme nějaké indicie, které ještě prověřujeme. Takže k tomu zatím nic říct nemohu.

Takže je pravděpodobné, že počet obviněných ještě stoupne?

Ano.

Jak dlouho podle vás práce na tomto případě ještě může trvat?

Těžko říct, kam dál se budeme ve vyšetřování dostávat. Pro nás je teď klíčové uzavřít zlínskou větev. Ale policie musí prověřit i další věci, které s tímto případem souvisejí, a to bude podle mých odhadů běh na dlouhou trať, který může klidně trvat i roky.

Není tajemstvím, že černý trh s alkoholem tady fungoval odjakživa. Myslíte si, že touto kauzou se vám podařilo tento obchod definitivně zničit?

Obávám se, že ne. Myslím si, že jsme tyto obchodníky pouze postrašili, ale tím to určitě nekončí. Česká republika totiž zaujímá čtvrté místo v konzumaci alkoholu. Takže je mi jasné, že to je obrovský byznys pro černé podnikatele, kteří se po nějaké době „otřepou" a určitě se budou snažit znovu s tím začít. Každopádně je to pro ně postrašení a teď bude záležet i na případných legislativních změnách. Ale to už není v naší moci.

Co vám řekl policejní prezident?

(Smích.) Byl samozřejmě spokojený. Poděkoval mně i celému týmu.

Na případu s vámi pracovalo asi šedesát policistů. Prozraďte, dostanou tito lidé nějaké odměny?

Určitě by si je zasloužili, ale to není v mé moci. Nicméně navrženi budou, protože skutečně odvedli obrovský kus práce.