Událost se odehrála v sobotu odpoledne před domem v Havířské ulici. Lidé tvrdí, že bezprostředně telefonovali na tísňovou linku 158, kde chtěli týrání kočky ohlásit.

"Kolem 17 hodin 4 malí kluci a 1 velký kluk umlátili a následně vzali za ocas a hodili o patník kočku, která byla na místě mrtvá. Když jsme po nich řvali z balkonu, už bylo pozdě a utekli. Víme, že to byla děcka ze školy Družby. Když jsme volali na policii, tak nám sdělili, že co oni s tím, že to není jejich kočka, že ji máme vzít a odnést do popelnice. Lidé, kteří tam byli a viděli to, nic neudělali. Když jsme to uviděli, šli jsme ven a kočku jsme zabalili a vyhodili. Je to smutné, je to taky živá bytost, takovým děckám ruky polámat, je to hrůza a děs," napsala na svůj facebookový profil Nikol.

Policisté však tvrdí, že se o případu dozvěděli až v neděli a navíc až z facebooku.

"Policisté zahájili úkony trestního řízení přečinu týrání zvířat. K události mělo dojít na ulici Havířská v městské části Nové Město. Případu věnujeme maximální pozornost. Již v tuto chvíli máme indicie, které povedou ke konkrétním osobám. Vyšetřování si převzala služba kriminální policie a vyšetřování. Je možné, že trestní řízení bude rozšířeno o přečin výtržnictví," informovala policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Mrtvá kočka na stromě

Před časem se objevila mrtvá kočka na stromě v okrajové části Havířova. V tomto případě není jasné, co jejímu skonu předcházelo. Na strom ji mohl nějaký člověk zavěsit už mrtvou, nebo se tam sama marně před útočníkem snažila schovat. Otázkou tak zůstává, jak přišla o celou zadní část těla.

Snímky této kočky jsou v galerii.