Majitelé firmy Tatra Trucks na konci roku 2018 znovu angažovali osvědčený tým v čele s krizovým manažerem Petrem Karáskem, aby postavil podnik opět na nohy. Hlavní kroky se podařilo realizovat během první poloviny loňského roku a řízení firmy mohl Petr Karásek předat novému řediteli.

Mise krizových manažerů Ivy Hovadové, Václava Korcana a Jaroslava Vojtěchovského však ještě pokračovala, aby se předešlo opakování situace z předchozích let, kdy se jimi nastavené procesy postupně vytrácely.

„Výsledkem společného úsilí celého týmu je to, že Tatra Trucks má znovu nastavený systém plánování a procesy pro přípravu zakázky na období celého výrobního a předvýrobního cyklu, tj. na minimálně půl roku dopředu, přičemž jednodušší provedení mohou systémem projít rychleji, naopak pro přípravu složitějších specifikací je vytvořen odpovídající prostor,“ shrnul krizový manažer Václav Korcan, který měl v Tatře na starosti nastavení firemních procesů.

V Tatře opět vše funguje

Majitelé potvrdili, že krizoví manažeři se osvědčili. „Tým pod vedením pana Karáska splnil naše očekávání, znovu nastavil stěžejní procesy tak, abychom si udrželi stanovenou strategii a zlepšili ekonomické výsledky. Jak pro tuzemský trh, tak pro zahraniční zákazníky je důležitým signálem, že opět vše funguje tak, jak má,“ řekl Michal Strnad, majitel Czechoslovak Group.

„Oceňuji vysokou profesionalitu a spolupráci týmu krizových manažerů sestaveného Petrem Karáskem a těší mě, že jejich mise byla úspěšně dokončena a Tatra je opět v dobré kondici. O jejich kvalitě svědčí i to, že je majitelé angažovali opakovaně. Naši členové převážně pracují samostatně, ale v Tatře se potvrdilo, že na větších nebo složitějších projektech je týmová práce specialistů na jednotlivé činnosti velmi efektivní cestou. Právě asociace vytváří vhodnou platformu pro tvorbu podobných týmů, založených na profesionalitě a vzájemné důvěře,“ doplnil Ján Dolejš, předseda České asociace interim managementu, která sdružuje krizové a projektové manažery napříč celou republikou.

Tým krizových manažerů pod vedením Petra Karáska převzal odpovědnost za záchranu společnosti Tatra Trucks poprvé v roce 2013. Poté, co do Tatry vstoupili noví majitelé Jaroslav Strnad a René Matera, zabránil jejímu krachu úspěšnou restrukturalizací, která skončila předáním klasickému provoznímu managementu koncem roku 2015. Podařilo se tak zachránit jednu z nejstarších automobilek světa s více než 120letou tradicí. Bohužel tehdejší management opustil striktní dodržování nastavených procesů, Tatra se dostala v letech 2017 a 2018 opět do složité situace a bylo nutné zasáhnout.

Dílo všech zaměstnanců

„Hlavní podíl na tom, že Tatra Trucks i její dceřiná společnost Tatra Metalurgie dosáhly v roce 2019 velmi pozitivních hospodářských výsledků, má celý tým všech zaměstnanců podniku, to není jen dílo managementu nebo krizových manažerů. Věřím, že je k dispozici dostatečné poučení a Tatra Trucks už krizové manažery nebude potřebovat a nepoleví v nastavených trendech,“ dodal krizový manažer Petr Karásek.

Tatra Trucks po předloňské ztrátě 69 milionů korun vytvořila loni provozní zisk před odpisy (EBITDA) 365 milionů korun. Tržby jí vzrostly meziročně o více než dvě miliardy na 5,88 miliardy korun.

Vydařené mise Ivy Hovadové

Iva Hovadová při první misi vybudovala kompletně nový kompaktní systém poprodejních služeb. Zahrnoval veškerou péči o vozidla u uživatelů počínaje přípravou uživatelské a servisní dokumentace, školení techniků, přes záruční servis a vyřizování reklamací, řízení pozáručních smluvních servisů, prodej náhradních dílů a další podpůrné služby pro uživatele. To vše v podstatě na všech kontinentech, kde se vozidla pod značkou Tatra vyskytují.

Iva Hovadová při tom využila svých dlouholetých zkušeností s budováním poprodejních služeb výrobce autobusů Karosa, ale i znalosti ze spolupráce v síti poprodejních služeb Renault a IVECO. Po jejím odchodu z první mise v Tatře byl jako samostatný tým poprodejních služeb rozpuštěn, což se negativně dotklo i péče o uživatele. Během druhé mise znovu Iva Hovadová sestavila kompaktní systém poprodejních služeb, který získal zpět důvěru uživatelů a přinesl do hospodaření firmy i významnou část peněz.

„Poskytování uceleného řešení poprodejních služeb je standardem v automotive i u produktů s dlouhodobou životností. Pokud má zákazník zajištěn komplexní servis po celou dobu životnosti produktu, vrací se opakovaně pro nové výrobky. Proto je velmi důležité zajistit kontinuitu nastavených procesů a zavedených systémových řešení, což je předpokladem pro dlouhodobý rozvoj společnosti v této oblasti,“ řekla manažerka Iva Hovadová.

Úspěšná restrukturalizace

Václav Korcan se během první mise v Tatra Trucks věnoval nastavení firemních procesů, zejména procesu průběhu zakázek firmou a plánování zakázek do výroby. To navazovalo na nově stanovenou strategii „tržního výklenkáře“, který se zaměřuje na přípravu vysoce individuálních řešení pro jednotlivé uživatele.

Bohužel v mezidobí se pravidla nastaveného systému přestala dodržovat a výsledkem byl nesoulad v rámci přípravy a výroby vozidel, který se projevoval mj. i významným nedodržováním termínů a problémy s kvalitou kvůli následnému spěchu a výrobou na sklad. Napravit to a ještě vylepšit systém přípravy zakázek bylo úkolem Václava Korcana v rámci druhé mise v Tatře. Přitom se ukázalo, že bude třeba se více zaměřit na protažení tohoto systému do způsobu organizace a plánování práce konstruktérů při přípravě vysoce individualizovaných zakázek.

Jaroslav Vojtěchovský byl dalším interim manažerem, který se podílel na restrukturalizaci Tatry. Jeho úkolem bylo nastavit nákupně logistický systém zejména v oblasti metalurgických polotovarů, a to jak na straně Tatra Trucks, tak i na straně její dceřiné společnosti Tatra Metalurgie. Výsledkem je plynulejší logistika založená na systému plánování zakázek i menší skladové zásoby, což se projevilo svým dílem i do hospodářských výsledků obou firem.

Česká asociace interim managementu (CAIM) sdružuje interim manažery a osoby, které interim management poskytují. Šíří osvětu o jeho principech, výhodách a možnostech. Cílem asociace je zvýšit prestiž a úroveň interim managementu i jednotlivých interim manažerů v ČR. Její členové pomáhají zachraňovat a restrukturalizovat firmy, řídit změny a důležité projekty ve firmách nebo řešit nedostatek či výpadek odborných kapacit. www.caim.cz