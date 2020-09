Zastupitelé schválili nákup Prioru se záměrem v příštích letech objekt přebudovat tak, aby se v něm našlo dost místa nejen pro prodejny, ale také pro městskou knihovnu a další byty. O aktuální situaci v městském Prioru diskutovali také krnovští zastupitelé na svém posledním zasedání.

„Když drogerie Teta ukončila s nájmem, tak fakt už nevím kdo tam zůstane,“ otevřel téma Petr Vartecký (KSČM). Blanka Krištofíková z oddělení pronájmů mu potvrdila, že momentálně žádní noví zájemci o pronájem prostor v Prioru nejsou.

Zastupitel Libor Nowak (ODS) upozornil kolegy, že Teta měla původním vlastníkem Prioru schválené poměrně nákladné stavební úpravy, které funkčně oddělily její prodejní plochu od zbytku Prioru.

„Nekoupili jsme náhodou Prior i se závazky vlastníka vůči Tetě? Byl to největší nájemce. Dostávali jsme peníze od Tety jen krátce, takže bychom měli zkusit s nimi ještě jednat. Teta zde má i další provozovnu, takže z Prioru sice odchází, ale dál zůstává přítomná v Krnově. Nebyl jsem u toho, když se domlouvaly podmínky s původním majitelem Prioru, ale říkám si, jestli to nebude vůči nim nespravedlivé, když se nevyrovnáme,“ řekl ve svém diskusním vystoupení zastupitel Nowak.

Místostarosta Miroslav Binar (ANO) zastupitele ujistil, že z nájemní smlouvy nevyplývá povinnost města hradit odcházejícím nájemcům náklady, které měli při budování svých provozů.

Zastupitel Ladislav Sekanina (KSČM) doplnil, že investice Tety vytvořila uvnitř Prioru samostatnou prodejní jednotku. „My jim teď řekneme běžte, ale nedostanete ani korunu? Přitom vytvořili luxusní nebytový prostor, který pro město není k zahození. Je okamžitě k pronájmu. Zdá se mi to macešské. Nevím, jak se budou dívat ostatní na ty, co zhodnotili náš majetek, a nechávají nám ho. Bude problém do těchto prostor získat prodejce a zajímavý sortiment,“ varoval kolegy Sekanina.

„Za ten objekt město utratilo 37 milionů korun, Ze smluv, které měla Teta uzavřené s bývalým vlastníkem, pro nás povinnosti nevyplývají. Pokud se rozhodli odejít, tak jim ještě máme dát půl milionu korun? Nejsem přesvědčený, že toto je správná cesta,“ uzavřel rozpravu místostarosta Binar.