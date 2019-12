Ve finále soutěže Díky trenére se ukázalo, že Karel Handlíř je nejen dobrý šachový trenér, ale především šoumen, který umí pobavit, využít dětskou hravost a propojit šachy s ostatními sporty.

„Mezi dětskými a mládežnickými šachisty máme zastoupeno jedenáct dalších sportů. Kopanou, florbal, tenis, volejbal, badminton, bowlingáře, zápasníky, gymnastiku, pingpongáře a pár dalších. Na všechny si teď honem ani nevzpomenu. Tyto děti i jejich rodiče se nám podařilo přesvědčit, že sportovec vítězí hlavně hlavou. Na strategii a koncentraci neexistuje nic lepšího než šachy,“ vysvětlil Karel Handlíř proč se z Krnova stala známá líheň šachových talentů. Je přesvědčen, že krnovská generace narozená kolem roku 2010 za pár let bude hrát šachovou první ligu, pokud ji trenéři včas podchytí a vychovají.

Sebevědomá prohlášení trenéra, že Krnov s 25 tisíci obyvatel má šanci jednou v šachu dosáhnout na první ligu, se opírají o výsledky tří posledních zápasů mládeže, které skončily výhrou.

„První zápas jsme hráli proti stotisícovému Zlínu, a vyhráli jsme 4:2. Druhý zápas jsme hráli proti padesátitisícovému Vsetínu, a vyhráli jsme 5,5:0,5,“ vysvětluje Handlíř důvody svého optimismu.

ZÁPAS KRNOV VS OSTRAVA PŘIPOMÍNAL SOUBOJ DAVIDA S GOLIÁŠEM

Skutečným zázrakem byl ale třetí šachový zápas.

„Krnov hrál proti třistatisícové Ostravě, a vyprovodili jsme ji nářezem 5:1. Já jsem u toho bohužel osobně nebyl. Když Krnováci vítězoslavně odjížděli, kolega trenér Ostravák jim řekl: Vzkažte Karlovi, že ho jako předseda vyloučím z komise pro mládež, že nám kvůli němu takto nasekali,“ prozradil Karel Handlíř jak se trenéři mezi sebou z legrace špičkují.

V předchozích letech samozřejmě Ostraváci mnohokrát Krnov porazili. „Příští komise mládeže zasedala na Grand Prix. Už jsme řešili poslední bod programu, když si kolega trenér z Ostravy vzal slovo a povídá: Karel se ke mně o k Ostravě zachoval velmi ošklivě. Považte: 5:1! Kdo je pro, abychom ho vyloučili z krajské komise? Udělali si ze mě srandu, protože měli to hlasování předem domluvené. V komisi mládeže mě nechali o jeden hlas,“ prozradil Karel Handlíř, jaký specifický smysl pro humor panuje mezi šachisty.

„Teď jsou kluci Krnováci obzvlášť nabuzení, protože vedeme tabulku. Pokud porazíme Olomouc i Prostějov, můžeme uvažovat i o postupu do extraligy. A to už by byl extra nářez. Už mám pro jistotu v záloze připravenou bedýnku šampáňa,“ hecuje své svěřence Karel Handlíř, oficiálně čtvrtý nejlepší trenér mládeže v republice.

ŠACHOVÁ PRAVIDLA PLATÍ I V ŽIVOTĚ

Cítí, že také veřejnost na Krnovsku začíná fandit šachovému sportu. „Podpora rodičů vychází z toho, že pochopili, k čemu jsou šachy dobré. Slouží k tomu, aby děti celé dny nehrály na počítačích a nestříleli jen poblbané tanky a podobné prásk prásk prásk. V šachu najdou rovnocenného soupeře, se kterým společně trénují hlavu. Šachy se jim budou hodit v životě. Taky v reálném světě si musíš propočítat své vyhlídky a míru rizika pár tahů dopředu, abys věděl, co z toho bude, když si půjčíš milion, sto tisíc nebo nic. Sytém je stejný. Na šachovnici platí stejná pravidla jako v matematice i v životě,“ uzavřel Karel Handlíř.

Po úspěchu v soutěži Díky trenére vzal děti do Mekáče, kolegy trenéry pozval na večeři a s kamarády si připil vzácnou mandlovicí z Velkých Bílovcic.

Jak trénovat mladé šachisty

Krnovské děti začínají hrát šachy už v první třídě. Jak to udělat, aby je bavila hra plná strategie a přemýšlení? To nejlépe ví šachový trenér Karel Handlíř z Krnova, který byl v soutěži Díky trenére vyhlášen čtvrtým nejlepším trenérem mládeže v České republice.

Aby se také ostatní pedagogové a trenéři mohli inspirovat jeho metodami, jeho tým už chystá sestřih videa v rámci programu Šachy do škol. Má ukázat, jak zábavně a hravě lze šachy představit dětem a propojit je s dalšími sporty. Ve své exhibici ve finále Díky trenére krnovský šachový oddíl předvedl, jak fungují metody Karla handlíře v praxi.

Krnovští šachisté sklidili uznání od osobností z daleko známějších a populárnějších sportů. Trenér Karel Handlíř své 4. místo vybojoval mezi více jak 700 trenéry z celé České republiky.