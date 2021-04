Naštěstí šlo o zavírací nůž. Zaměstnanci nemocnice mu ho sebrali dřív, než stihl vytasit čepel.

Později se ukázalo, že muž s nožem ve věku 65 let už byl šestadvacetkrát soudně trestaný. Zřejmě má na svědomí i krádeže v dalších nemocnicích. Byl zadržen až v Krnově díky statečnosti tří zdravotníků a pomoci jedné uklízečky. Čtveřici statečných už ocenil ředitel Sdruženého zdravotnického zařízení SZZ Krnov Ladislav Václavec.

K mimořádné události došlo 6. dubna okolo poledne, když si radiologický asistent Jan Migulski všiml v zázemí oddělení magnetické rezonance cizího člověka.

„Oslovil jsem ho, zda něco hledá, ale on se snažil bez vysvětlení odejít. Chytil jsem jej za ruku, ale přesto nereagoval. Zeptal jsem se, zda u nás krade, ale to vyvrátil, že prý si mohu zkontrolovat naše zázemí. To jsem udělal a v tu chvíli se už cizí muž rozběhl skrz naši kuchyňku. Po pár krocích jsem ho ale dohonil a začali jsme se prát. To už naše vedoucí radiologická asistentka Míša Čerová běžela pro pomoc,“ popsal incident zdravotník Jan Migulski .

Statečnému Honzovi hrozil bodnutím

Pachatel statné postavy o váze bezmála sto kilogramů sáhnul po noži v situaci, kdy už jej Jan Migulski držel.

„Řekl mi ať ho pustím, jinak že mne píchne. Ještě zavřený nůž se mi podařilo z jeho ruky vypáčit. Ten sebrala kolegyně Míša, která se vrátila za pár chvil na pomoc,“ pokračoval Jan Migulski, který už od kolegů dostal přezdívku statečný Honza.

Uklízečka k zadržení použila vozík

Zloděj se zdravotníkovi vysmekl a hnal se ke dveřím. Ve chvíli, kdy běžel po chodbě, mu těsně pod nohy strčila uklízecí vozík zaměstnankyně úklidové firmy Ilona Pavlacká. Pachatel upadl a když se snažil zvednout ze země, tak to už u něj byl statečný Honza, Tomu přispěchal na pomoc lékař RDG oddělení Ivo Labónek.

„Pachatel nám neustále vyhrožoval likvidací, nadával a snažil se uniknout. Podařilo se mi ho prohledat, zda u sebe nemá další zbraň. O chvíli později dorazila ostraha a do nemocnice mířili strážníci a policie,“ podotkl lékař Ivo Labónek.

"K agresivnímu muži, který vcházel do lékařských pokojů a ze skříňky v jednom z nich odcizil peněženku, přivolali hlídku městské policie 6. dubna krátce po poledni zaměstnanci krnovské nemocnice. Strážníkům se ho na místě podařilo zajistit. Na základě výpovědí svědků zmapovali jeho pohyb po areálu a následně ho předali Policii ČR," doplnila mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Čtyři stateční byli odměněni

Čtveřici zaměstnanců poděkoval ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec a předal jim dárkové koše. Navíc všem navrhne mimořádnou odměnu.

„Kolegové si zaslouží slova uznání za pohotovou reakci. Právě díky jejich aktivitě má policie pachatele, který se zřejmě specializoval na vykrádání nemocnic. Okrádat pracující zdravotníky byla vždycky ohavnost. Když si vezmeme v jaké době se čin udál, tak se snad ani nedá komentovat slušnými slovy,“ uvedl Ladislav Václavec.

Bezpečnostní opatření

Krnovská nemocnice intenzivně pracuje na zvýšení bezpečnosti pacientů i zaměstnanců. "Máme zpracovanou analýzu bezpečnosti všech pracovišť. Nová bezpečnostní opatření budeme zavádět dle doporučení našeho bezpečnostního manažera, který třicet let sloužil u PČR. Zaměstnance čekají školení a zájemce také další vlna kurzů sebeobrany. Ty by mohl vést jeden z našich zdravotníků, který je mistrem několika bojových sportů a má celkem 14 černých pásů,“ uvedl Ladislav Václavec.

Skončil ve vazbě

Policisté podali návrh na vzetí muže do vazby.

„Můžeme říci, že zadržený a nyní již i obviněný muž má bohatý trestní rejstřík. Z dostupných informací doposud víme, že se podobné trestné činnosti mohl dopouštět i v jiných zdravotnických zařízeních v rámci snad celé České republiky. Vzhledem k tomu, že při krnovské (poslední) krádeži vytáhl zbraň, byl čin kvalifikován jako vydírání se zbraní, dále jako krádež vloupáním a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za to mu hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let. Muž byl vzat do vazby, kde se v současné chvíli nadále nachází a nejen k této záležitosti se provádějí další procesní úkony,“ uvedl tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Ostravě René Černohorský.

Jeho slova potvrdil zástupce ředitele Územního odboru Policie České republiky v Bruntále Petr Franěc, který dodal: „Děkujeme zaměstnancům krnovské nemocnice za rychlý a profesionální zásah, který byl nejen odvážný, ale hlavně bezproblémový. Zadrželi jste tak letitého recidivistu, působícího na různých místech České republiky, a to bezprostředně po spáchání jeho dalšího protiprávního jednání. Za to vám opravdu patří velký dík.“