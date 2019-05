Zákazníci krnovského Krámku u radnice se shodují, že ke každému nákupu automaticky dostávají účtenku. Když tam ale v roce 2017 přišli kontroloři, prodavačka z roztržitosti nenamarkovala desetikorunu za koláček a nevydala k němu EET účtenku.

POCHYBENÍ

Tímto pochybením stát málem přišel o DPH ve výši dvě koruny. Majitele krámku, který tou dobou nebyl na místě, finanční správa za chybu prodavačky potrestala pokutou 11 tisíc korun.

Pokuta ve srovnatelné výši může padnout například za alkohol za volantem. Je srovnatelná i společenská nebezpečnost přestupků? V krámku nedocházelo k opakovanému, k výraznému ani záměrnému krácení tržeb. Je 11 tisíc korun adekvátní trest za jednorázové neúmyslné pochybení prodavačky s minimální škodou?

„Výše té pokuty se rozhodně neodvíjí od výše tržby, které jsou na evidované účtence,“ komentovala výši pokuty za koláček mluvčí finančního úřadu Petra Homolová. Kauzu krnovského koláčku v roce 2017 komentoval ve své kampani dokonce i kandidát na prezidenta Mirek Topolánek:

„To, že někdo zapomene vydat účtenku za desetikorunový koláček a dostane 11 tisíc pokutu, tak to je likvidační. Nevím, jestli ti lidé, kteří pokuty udělují, tuší, s jakou marží a kolik pečiva a koláčků krámek musí prodat, aby vydělal 11 tisíc korun. Já to beru jako likvidační třídní boj, který má ty lidi nahnat na úřad práce nebo do fabrik, kde nám chybí dělníci,“ zastal se Topolánek krnovského Krámku u radnice.

Majitel Krámku Rudolf Feilhauer se s drakonickou pokutou nesmířil. Obrátil se na soud, aby snížil přemrštěnou pokutu za drobný přestupek. Stal se vůbec prvním prodejcem, který uspěl u soudu v kauze přehnané přísnosti finanční správy při porušení pravidel evidence tržeb.

Ostravský krajský soud přihlédl k majetkovým poměrům majitele drobného obchůdku, částku označil za likvidační a pokutu snížil na jeden tisíc korun.

„Musím uznat, že je teď v komentářích více pozitiva, než když se to stalo. Lidi začínají myslet,“ konstatoval po zveřejnění informací o průlomovém rozsudku Rudolf Feilhauer. V roce 2017 totiž kromě podporovatelů, kteří argumentovali podobně jako Mirek Topolánek, musel vyslechnout i názory, že živnostníci parazitují na společnosti.

Finanční správa v současnosti čeká na písemné vyhotovení rozsudku ostravského krajského soudu a pak se rozhodne pro další kroky.