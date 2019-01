"Nemáme ani tolik obavy z prodeje, ale z toho, kdo huť nakonec koupí," říká v rozhovoru pro Deník předseda základní organizace odborů AMO ČR Vítězslav Prak.

Evropská komise v pondělí oficiálně schválila návrh kompenzačního balíčku skupiny ArcelorMittal v souvislosti s akvizicí italské hutní společnosti Ilva. Součástí balíčku je prodej několika evropských podniků skupiny včetně huti ArcelorMittal Ostrava (AMO).



Skupina ArcelorMittal zahájila jednání s potenciálními zájemci a proces prodeje navrhovaných podniků by měl být uzavřen do konce roku 2018.

„Přestože je schválení akvizice pro skupinu ArcelorMittal pozitivní zprávou, přináší také potvrzení nutnosti prodeje několika evropských podniků včetně ostravské huti do konce roku 2018,“ uvedl Ašók Patil, generální ředitel ArcelorMittal Ostrava.

Jak doplnila v tiskové zprávě mluvčí AMO Barbora Černá, aby během procesu prodeje nedošlo k narušení hospodářské soutěže v Evropě a ke snížení konkurenceschopnosti prodávaných podniků, týmy, procesy a systémy skupiny ArcelorMittal a prodávaných podniků budou odděleny. Až do dokončení prodeje bude ostravskou huť nezávisle na skupině ArcelorMittal řídit správce odděleného majetku, kterého vedení skupiny jmenuje v následujících dnech.

Správce odděleného majetku bude vystupovat v roli generálního ředitele a bude podléhat kontrole kontrolního správce, který se bude zodpovídat přímo EK a jehož jmenování musí EK potvrdit. Během režimu odděleného řízení a správy se zaměstnanci ArcelorMittal nebudou angažovat v odprodávaných podnicích, a naopak. Mezi ArcelorMittal a odprodávanými podniky se taktéž nebudou vyměňovat citlivé informace.

„Ostravská huť bude prodána jako fungující výrobní podnik, bez redukce kapacit či pracovních míst. V rukou nového majitele bude i nadále provozována naplno a udržitelně, aby mohla vytvořit silnou konkurenci,“ dodal Patil.

ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal má v Moravskoslezském kraji 6500 zaměstnanců.

Předseda základní organizace odborů AMO ČR Vítězslav Prak v rozhovoru pro Deník odpověděl na otázky související se zmíněným rozhodnutím Evropské komise a mimo jiné uvedl, že za klíčové považují odboráři udržení zaměstnanosti a rozsahu výroby.

Evropská komise měla své rozhodnutí učinit do 23. května. Překvapilo vás, že svůj verdikt vyhlásila už o šestnáct dní dříve?

Musím přiznat, že pro mě až tak velké překvapení není. Na vyhodnocování celého procesu komise pracovala už od loňského listopadu. Spíše nás zaráží, a už jsme to řekli i dříve, že odborům, jako zástupcům zaměstnanců, ArcelorMittal dlouho tajil, že kunčickou huť míní prodat.

Jak reagují na rozhodnutí Evropské komise, které schválením takzvaného kompenzačního balíčku umožnila prodej ostravské hutě, její zaměstnanci?

Tato firma se prodává teprve podruhé. Poprvé to bylo, když ji kupoval Mittal. Teď je to podruhé. Je pochopitelné, že lidé mají obavy z toho, co je pro ně neznámé. Já bych za sebe řekl, že se ani tolik neobávám samotného prodeje, ale toho, kdo bude nakonec kupcem. Aby se jím nestal někdo, kdo místo rozvoje firmu postupně takzvaně nevysaje a nepřivede ji k zániku.

Premiér Andrej Babiš při své nedávné návštěvě huti uvedl, že vláda bude věnovat dalšímu vývoji v AMO velkou pozornost. Na co budou při jednání o prodeji dávat pozor odboráři?

Téměř okamžitě po zveřejnění rozhodnutí Evropské komise jsme se setkali se zástupci vedení firmy. Do konce týdne jim předáme naše požadavky. Mezi ty klíčové patří zachování zaměstnanosti a rozsahu výroby. Budeme také chtít, aby při jednáních o prodeji byli přítomni zástupci odborářů a určitě bychom chtěli klást důraz na to, aby klíčoví odborníci z kunčické huti nebyli převáděni do jiných závodů. Budeme také požadovat, aby současný vlastník na odchodnou nechal ve firmě provozní kapitál, popřípadě nerozdělený zisk. To proto, aby budoucí vlastník mohl uskutečnit investice do výroby, které ArcelorMittal jen sliboval, ale nakonec k nim nedošlo.