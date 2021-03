O způsobu, jak si ověřit stav tachometru, píšeme níže. O této možnosti zřejmě nevěděli lidé, kteří naletěli třicetiletému muži z Ostravska. Je podezřelý z toho, že napálil bezmála dvacet kupujících. Vyšetřování bylo velmi náročné a trvalo více než rok a čtvrt. V těchto dnech skončilo obviněním.

Podezření

Vše vyšlo najevo poté, kdy se na policii koncem roku 2019 obrátila žena z Moravskoslezského kraje. Oznámila, že se stala obětí automobilového podvodníka. Uvedla, že dva roky vlastní vozidlo značky Volkswagen, které se rozhodla prodat. „Jenže v autobazaru v Ostravě jí výkup odmítli z důvodu přetočených kilometrů na tachometru,“ řekla Deníku Eva Michalíková z moravskoslezské policie. Kriminalisté začali případ prošetřovat a postupně se dostali k dalším obětem.

„Kriminalisté muži prokázali, že měl nejméně v sedmnácti případech přetočit stav kilometrů u vozidel, která prodával. Tím zvýšil jejich prodejní cenu,“ dodala Michalíková, podle které se muž obohatil o více než 800 tisíc korun.

Policisté zjistili, že k prvnímu zločinu došlo již v roce 2015. Tehdy se nechal napálit muž, jenž koupil auto, u kterého obviněný ubral 250 tisíc kilometrů. Až později se nový majitel při technické prohlídce dozvěděl pravdu. „Jelikož tuto skutečnost zjistil až po nějaké době, nic neřešil,“ sdělila Michalíková.

Obviněný muž auta nejprve vykupoval a prodával ve svém autobazaru, poté se své živnosti věnoval z domu. Klienty většinou získával přes internetový portál, po následné telefonické domluvě si dojednali zkušební jízdu. „Podezřelý uvedl, že o stočených kilometrech nic nevěděl. Doplnil však, že se tak mohlo stát u některého z vozidel, když se měnila přístrojová deska či řídící jednota,“ doplnila Michalíková. Obchodník je obviněn z podvodu, hrozí mu až pět let vězení.

Ověření tachometru

K ověření stavu tachometru lze využít placené i neplacené služby. Ministerstvo dopravy na stránkách www.kontrolatachometru.cz zpřístupnilo volnou databázi s údaji o stavu tachometrů aut z poslední technické kontroly v České republice. „K vyhledání údajů je potřeba VIN vozu a číslo protokolu technické prohlídky. Obojí je uvedeno v technickém průkazu,“ uvádí se na webových stránkách ministerstva dopravy. Se zahraničními

databázemi ale ta naše propojena není. „Stránka kontrolatachometru.cz není propojena s žádnými obdobnými zahraničními databázemi. Tato databáze v současné době zobrazuje údaje o stavu počítadla ujeté vzdálenosti, zaznamenané při technické prohlídce vozidla v ČR. Tyto údaje se na stránky kontrolatachometru.cz přenášejí vždy po půlnoci po provedené technické prohlídce vozidla,“ sdělil Deníku mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Prověření vozidla, včetně zjištění jeho historie, například i v zahraničí, nabízejí i komerční weby a firmy. Tyto služby jsou ale zpoplatněny.

Podvodníci končí před soudy, někdy i opakovaně



Přetočení tachometru a následný prodej takto upraveného vozidla může být považováno za trestný čin. Okresní soud v Ostravě již řešil několik případů. Jeden z obžalovaných se před trestním senátem ocitl dokonce hned dvakrát. Jde o třiačtyřicetiletého majitele autobazaru z Ostravy, který prodal zájemci ze Slovenska auto značky Fiat. Výrazně u něj snížil počet najetých kilometrů. Vozidlo mělo nefunkční tachometr, obchodník ale dobře znal reálný stav.



Cizinec zaplatil přes pětaosmdesát tisíc korun a s fiatem odjel na Slovensko. Později ale pojal podezření, že něco není v pořádku. Zamířil do autoservisu, kde se dozvěděl nepříjemnou pravdu. Auto mělo místo garantovaných 200 tisíc kilometrů najeto 511 tisíc kilometrů. Z údajů z technického průkazu následně zjistil posledního vlastníka, kterého kontaktoval. Ten mu informaci o počtu kilometrů potvrdil. Slovák se vrátil do Ostravy s tím, že byl podveden a chtěl od smlouvy odstoupit. To ale majitel autobazaru odmítl. Následovala hádka a přivolání policie.



„Jsem vinen. Je mi to líto, chci to už mít za sebou,“ prohlásil u hlavního líčení obžalovaný. Soud mu nakonec za podvod vyměřil podmíněný dvouletý trest, který odložil na zkušební tříletou lhůtu. Uložil mu také tříletý zákaz podnikání v maloobchodě s motorovými vozidly a příslušenstvím. V souhrnném trestu se odrazilo i dřívější mužovo odsouzení pro stejný trestný čin, tedy lhaní o stavu tachometru

Policejní auto se lživým rodokmenem

Své zkušenosti s přetočeným tachometrem má pětačtyřicetiletý muž z Prahy, který se nechal zlákat internetovou nabídkou jednoho z autobazarů na Ostravsku. Zalíbilo se mu dodávkové vozidlo značky Volkswagen se 154 tisíci najetými kilometry za přibližně 300 tisíc korun.

„Měli jsme další dítě a s manželkou jsme na internetu hledali vícemístné vozidlo s vyhřívaným interiérem. Koupě tohoto vozu se nám jevila výhodná,“ uvedl muž, který se později v roli oběti ocitl u ostravského soudu.

Prodejce ho ubezpečil, že inzerovaný stav odpovídá realitě. Prý jde o vůz po prvním majiteli. Tím měla být německá policie. Požadovanou servisní knížku ale nepředložil s tím, že německá policie má vlastní servisy, kde takové knížky nevedou. Následovala krátká zkušební jízda a prodej. Muž později odhalil závady na vozidle a vydal se do značkového autoservisu, Zde se nestačil divit… Jak se při vyšetřování ukázalo, vozidlo mělo v minulosti již tři majitele, on byl čtvrtý. Také vyšlo najevo, že auto má přetočený tachometr. Ve skutečnosti najelo bezmála 350 tisíc kilometrů.

„S takovým počtem kilometrů bych si auto nekoupil,“ prohlásil motorista. Poté, co se s prodejcem nedohodl na vrácení peněz, kontaktoval policii. Auto pak musel dlouho dobu nechat odstavené na placeném parkovišti. „Moje manželka se z toho nervově zhroutila a nebyla schopna se starat o naše děti,“ dodal muž. Majitele autobazaru čekalo obvinění a soud, který mu uložil podmíněný trest, musel také uhradit škodu.